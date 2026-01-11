我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭市東港路與黎明一路口今（10）日下午發生一起驚悚事件！一名58歲蔡姓男子手持斧頭及拐杖在宜蘭市區行走，疑似要攻擊路過民眾，嚇壞不少用路人，宜蘭警分局延平所接獲報案後5分鐘迅速到場，制止蔡男行為並將其帶回派出所，後依違反《社會秩序違法》進行裁處，最高可處3萬元罰鍰。根據警方調查，蔡男住家就在事發處附近，10日下午1時30分左右，他右手拿斧頭、左手持拐杖，邊走邊碎念，甚至作勢攻擊路過車輛及行人。轄區派出所派遣線上警力處理，在5分鐘內循線查獲嫌疑人，查扣他攜帶的斧頭、拐杖，並帶回派出所製作筆錄。蔡男向警方表示，他因為來往車輛的喇叭聲及人聲吵得無法休息，因此手持斧頭、拐杖要嚇嚇駕駛人，但沒有傷及他人。警方隨後查扣斧頭及拐杖等工具，依違反社會秩序維護法裁處。宜蘭警方提醒民眾，切勿隨身攜帶有殺傷力的器械，以免觸法。若在路上遇到可疑人士，應立即撥打110報案或至鄰近派出所尋求協助。