▲謝賢（左）與初戀女友嘉玲（右）因為合作拍片結緣，戀愛談了7年最終無緣，嘉玲後來嫁給泰國富商。（圖／摘自 當代中國 YT）

▲謝賢（右）與狄波拉（左）的婚禮一度是娛樂界盛事，許多大牌紅星到場，也成了媒體關注焦點。（圖／摘自 青哥抖音）

▲張柏芝（左）與謝霆鋒（右）離婚多年，彼此都仍是各方關注的話題人物。（圖／摘自 光陰的故事 FB）

香港演藝圈男神謝霆鋒45歲維持凍齡帥氣，和前妻張柏芝是永遠的話題焦點。不過他的爸媽謝賢、狄波拉，才真的作風大方又前衛，曾經在一場餐敘中，各自伴隨著初戀女友與現任丈夫，4人之間有3段感情糾葛，還可以和平共處，其他座上來賓都感到震撼。謝賢年輕時是粵語片圈著名的英俊小生，和當年被塑造成玉女的資深影星嘉玲，戲裡扮情侶，戲外也曾有段戀情。當天他與狄波拉及她的現任丈夫江耀城一起吃飯，嘉玲正好是其中一位賓客，他跟嘉玲、他跟狄波拉、狄波拉和江耀城，分別是3段感情，有兩段破裂收場，但事隔多年，彼此皆已放下舊怨，反倒顯得是局外人還沒辦法看開，為了他們的落落大方而詫異。一輩子都維持浪漫不羈作風的謝賢，曾和台灣玉女天后甄珍有段婚姻，後來彼此離異，多年後又恢復友誼，甄珍在台舉辦出道超過半世紀的紀念活動，謝賢也曾來台參與。他與甄珍離婚後搬出兩人一起居住的房屋，把房子租出去，剛好就是狄波拉租下來，意外牽起兩人的緣分，1979年8月13日謝賢與狄波拉結婚，堪稱那時的演藝界大事，伴郎團裡還有周潤發，不過16年後婚姻也就畫下句點。但謝賢與狄波拉分開後卻能夠維持朋友般的好交情，謝賢曾經被拍到跟狄波拉和她男友一起下午茶，心裡並無芥蒂，狄波拉與江耀城結婚時，謝賢也親自親自前往道賀。至於嘉玲和謝賢合作拍片結緣，戀愛談了7年都沒結果，嘉玲之後嫁給泰國富商，與謝賢也沒有撕破臉。不只謝賢、狄波拉、江耀城能同桌吃飯，狄波拉也曾跟甄珍在著名經紀人陳淑芬的生日宴上坐在一起，互動看起來也頗為融洽，就算彼此關係可能有點尷尬，但行為都很大方，旁人看了只能佩服。