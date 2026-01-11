中央氣象署今（11）日下午4時33分針對全台15縣市發布「低溫特報」，今晚至明（12）日上午，高雄以北民眾要注意有10度以下低溫出現的機會。
氣象署指出，大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明天上午，新北至高雄及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。
⚠️低溫特報
📍影響時間：11日晚上至12日上午
📌黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、金門縣
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
