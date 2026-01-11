速食控等到了！台灣麥當勞奶昔將於明天1月12日恢復供應，睽違9年回歸的童年回憶爆賣光速完售，總算2026再度開賣！《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理12家奶昔限定店地址、開賣時間、價格、真實口感一次看。
麥當勞奶昔回歸！全台大排隊光速完售 明1/12恢復供應
最多人懷念的童年回憶「麥當勞奶昔」睽違9年強勢回歸，去年11月19日全台12家麥當勞奶昔限定店開賣爆排隊人潮，當天《NOWNEWS今日新聞》記者直擊台北車站館前餐廳，見證現場超過百人包圍門市兩圈。
根據《NOWNEWS今日新聞》台北讀者分享，開賣後每次特地前往奶昔限定店，不是排隊的人有夠多、就是還沒到晚上10:00便傳出供應量截止；也曾遇到才晚上8點多到店、奶昔機器疑似操勞過度而提早下班。
回歸不到一個月，麥當勞便證實「奶昔暫時售完」，表示：「感謝大家的支持，因奶昔銷售反應熱烈，各奶昔限定店原物料陸續用完，已緊急補貨中，預計於2026年1月12日(一) 上午10:30恢復供應。」
如今，苦等一個月，總算盼到麥當勞奶昔回歸了！根據麥當勞官方LINE表示：「1月12日（一）上午10:30奶昔恢復供應」。還沒喝過的人，速速搶先朝聖吧。
麥當勞奶昔「真實口感」曝光！香草、草莓口味回歸
台灣麥當勞表示，「麥當勞奶昔」採用全球一致的經典配方，經典「香草口味」散發香草香氣，喝得到純濃奶香；草莓口味則喝起來微酸微甜，果香搭配奶昔特有的冰涼滑順口感，好喝好療癒，一開口就停不下來。
《NOWNEWS今日新聞》實際試喝現在的麥當勞奶昔，要有點用力才能吸到，一入口的濃郁滑順好懷念！一做好馬上喝、還咬得到細細的冰晶口感，邊咬邊吃的涮嘴趣味，正是小時候最喜歡的時刻。
雖然不少人揶揄香草奶昔就是融化的蛋捲冰淇淋，但身為奶昔愛好者的記者認為，兩者口感很不一樣，是無法混為一談的感覺。這次回歸麥當勞奶昔，除了香草口味、還有草莓口味，是許多女性的首選。
麥當勞奶昔1/12 10:30恢復供應！現點現做、每日限量
根據麥當勞官方LINE表示：「1月12日（一）上午10:30奶昔恢復供應」。麥當勞表示，「麥當勞奶昔」現點現做，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準；每人每筆消費限購4杯（不限口味），並限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放，銷售通路與動線依餐廳公告，或工作人員現場引導為主。
「麥當勞奶昔」恢復供應資訊一覽
時間：1月12日起恢復長期供應，供應時間為上午10:30起至晚上10:00
地點：全台12家門市餐廳試賣。
價格：單點69元。
限購：每人每筆消費限購4杯（不限口味）。
買法：限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
官網：麥當勞官網奶昔專頁點此進
2025麥當勞奶昔限定店12家！地址一覽
麥當勞回應《NOWNEWS今日新聞》表示，「未來將持續觀察顧客對奶昔的喜好，逐步增加試賣餐廳；目前規劃今（2026）年將再有更多餐廳加入試賣行列。」
台北館前：台北市中正區館前路8號
台北西湖：台北市內湖區內湖路一段283號
板橋重慶：新北市板橋區重慶路23號
中壢中央：桃園市中壢區復興路57號
竹北自強南：新竹縣竹北市自強南路19號
苗栗頭份：苗栗縣頭份市中華路1335號1樓
台中中港四：台中市西區臺灣大道二段412號
彰化金馬：彰化縣彰化市金馬路二段55號1樓
嘉義民雄：嘉義縣民雄鄉建國路一段18號
台南大學：台南市東區大學路26號
高雄五福：高雄市新興區五福二路258號
花蓮中正：花蓮縣花蓮市中正區625號
麥當勞奶昔卡路里驚人？熱量曝光
根據麥當勞官網「麥當勞奶昔」營養資訊，「香草奶昔」熱量430.9 kcal、「草莓奶昔」422.8kcal。
9年前麥當勞為什麼停賣奶昔？時代眼淚復活
台灣麥當勞於2016年11月9日起全面停賣奶昔。事實上，雖然現在很多人懷念麥當勞奶昔，認為是大家共同的「童年回憶」；但在當時，麥當勞奶昔整體銷售下滑、不如預期。
且製作奶昔的機器設備逐漸老舊、因故障而淘汰，原本約有400多家麥當勞分店可吃，最後只剩100多間還有販售。再加上「冰炫風」等其他更受歡迎的冰品，逐漸取代了奶昔的地位。最終台灣麥當勞宣佈2016年11月9日全面停賣奶昔，正式走入歷史。
好在眾多愛好者不氣餒、持續敲碗成功，台灣麥當勞正式於2025年11月19日讓奶昔重回市場；缺貨久等後，如今再於2026年1月12日（一）上午10:30奶昔恢復供應。
奶昔不只麥當勞有！摩斯漢堡其實也悄悄開賣「摩斯奶昔」，主打綿密滑順、喝得到滿滿奶香，目前僅在摩斯漢堡羅斯福路店限店販售中，一杯售價79元，推薦喜歡奶昔的人也可以嚐鮮。
摩斯漢堡羅斯福路店 資訊
地址：台北市大安區羅斯福路三段233號
資料來源：麥當勞、摩斯漢堡
