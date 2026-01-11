我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市長初選電話民調即將展開之際，立委林岱樺今（11）日罕見在臉書發出長文，正面回擊近期鋪天蓋地的影射、抹黃與政治操作。她直言，相關攻擊已經超出個人層次，而是對高雄市民智慧與意志的侮辱，針對三大爭議，她也公開說清楚、講明白，更強調自己是真愛高雄，會讓市民看見她經得起檢驗、也扛得起市長重擔。林岱樺首先針對外界盛傳的「曖昧簡訊」回應稱，所有影射內容，都是在檢調扣押她手機之後才開始流出，而律師已完成閱卷，相關卷宗中根本不存在外界所謂的對話截圖，手機目前仍由檢調保管，她質疑這些資料究竟從何而來？又是誰有能力在此時此刻進行操作？林岱樺嚴正表態，無法接受針對單身女性政治人物進行羞辱式的人格毀滅，形容這類手法「最低層次、不入流」。針對「助理費司法案」，林岱樺回顧，去年2月的大規模搜索，以及初選期間突如其來的司法動作，確實讓社會出現「是否有人試圖用司法框住她」的質疑；但林岱樺強調，自己問心無愧，對清白有百分之百的信心，因為她「從未拿過一毛錢進自己口袋」，呼籲社會回到無罪推定原則，不要讓假訊息與政治操作摧毀改革者。至於外界揣測她是否會「脫黨參選」，林岱樺則再次重申，自己參與初選，是基於對制度的認同與尊重，只要制度公平正當，就沒有脫黨的選項，並再度強調：「我不會退場，也不會退黨。」她表示，自己沒有派系靠山，唯一的依靠就是高雄市民。「我的去留不是誰說了算，而是民意說了算。」林岱樺指出，制度沒有被玩壞，團結就是唯一的路，不管結果如何，她真愛高雄，也會扛起責任，繼續站在第一線，讓市民看見我經得起檢驗、也扛得起市長重擔。