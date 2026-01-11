我是廣告 請繼續往下閱讀

▲坤達（左2）在演唱會中隔空祝妻子柯佳嬿生日快樂。（圖／相信音樂提供）

Energy昨（10）日於小巨蛋開唱，坤達也在去年捲入閃兵案後，首度在公開場合談論心情，他語帶哽咽地感謝粉絲這段時間將他接住。而演唱會當天剛好是坤達妻子柯佳嬿的41歲生日，雖然柯佳嬿沒有現身，但他也深情向妻子告白。柯佳嬿似乎也回應老公，在IG發出多張照片，感性寫下：「謝謝你們，愛著我這個怪人」。柯佳嬿昨日沒有現身老公小巨蛋演唱會，但她PO出多張享受悠閒時光的個人照片，寫下：「親愛的宇宙，我已經準備好迎接這個世界的豐盛美好了，今後也請多多愛護。謝謝你們，愛著我這個怪人」，看來已準備好迎接新的一年。柯佳嬿的親朋好友與粉絲也紛紛獻上祝福，戴愛玲說：「Dear～生日快樂，想怎麼怪就怎麼怪呀！」、曾之喬也現身：「請繼續怪下去麻煩妳了」。還有粉絲提到坤達在演唱會的祝福，「今天你老公有在演唱會上祝妳生日快樂，愛你們喔」、「我們剛剛跟著達哥在小巨蛋跟妳說生日快樂」。除此之外，柯佳嬿還透露生日當天去吃自己最愛的早午餐店，沒想到突然被整間店員工包圍唱生日快樂歌，「還有蛋糕跟替代蠟燭，好開心但好慌啊」。照片中，只見柯佳嬿摀著嘴巴，但還是擋不住她的燦笑，前面還有一支用大型打火機替代的蠟燭，整個畫面看起來荒謬又充滿喜感。坤達在演唱會談到近期的閃兵案和輿論風波，他感謝經紀公司、成員、與粉絲們的支持。坤達也提到妻子柯佳嬿，「最後我很想要感謝一個人，就是我太太。她給我很多支持和鼓勵」。他在全場歌迷面前，隔空向愛妻喊話：「我想跟她說生日快樂，謝謝妳，辛苦了」，甜蜜放閃妻子。