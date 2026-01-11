我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Ozone除了文廷，將全員入伍。左起為哲言、祖安、煥鈞、文廷、子翔、佳辰。（圖／索尼音樂提供）

超人氣男團 Ozone 今（11）日舉辦《我愛你們》簽唱會，這也是他們在宣布全員即將陸續入伍後的最後一次公開合體。現場湧入上千名粉絲淚眼送別，而活動最高潮莫過於將成為首位入伍的成員煥鈞，竟直接在舞台上舉行剃頭儀式。在成員與粉絲的一人一刀下，他從長髮花美男瞬間變身俐落寸頭，震撼畫面讓全場驚呼連連。免役的文廷送入伍包還搞烏龍，買錯大家的內褲尺寸，讓現場粉絲破涕為笑。為了給粉絲留下最難忘的回憶，煥鈞主動向公司許願在簽唱會上剃頭。儀式由3位幸運粉絲率先操刀，隨後由隊友子翔、哲言、佳辰、祖安、文廷接力修剪。在全場大合唱〈Purple Days〉的感人歌聲中，煥鈞的長髮逐漸落下，最終以帥氣的「寸頭」造型亮相。看到煥然一新的煥鈞，台下粉絲大喊：「還是很帥！」成員們也忍不住爭相伸手摸他的新髮型。哲言幽默笑虧：「當場剃頭真的超級Man。但他一定超級冷，最近有寒流，還要頂著一顆光頭！」佳辰則大讚：「剪之前有點緊張，但剪下去覺得很帥，很有決心的感覺。」煥鈞本人則摸著頭笑說：「願望成真很開心，有點快要去當兵的真實感了！」看著隊友們即將當兵，唯一免役的成員文廷則變身最溫暖的後盾，貼心準備了入伍包，每人一份，裡頭塞滿牙刷套組、迷彩排汗內衣、鋼杯、營養口糧等軍中神器。不過溫馨場面立刻破功，文廷自爆一時手誤，免洗褲只買到一件L號，其他全是M號，導致5位大男孩在台上上演內褲尺寸爭奪戰，全場粉絲破涕為笑。文廷表示，心情像嫁女兒一樣不捨，「希望他們回來都練得像綠巨人浩克一樣壯，以後演唱會可以把我抬起來轉！」Ozone以出道單曲〈O.A.O.〉為活動揭開序幕，象徵不忘初心。對於即將到來的軍旅生涯，隊長祖安表示會平常心等待，並準備了新作品陪伴大家度過「軍白期」；哲言與子翔則將其視為沉澱與鍛鍊的好機會。Ozone最後也向全場承諾：「接下來的日子，希望帶著彼此的力量繼續前進，Ozone很快就會帶著更成熟的面貌回來！」