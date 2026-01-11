UNIQLO母公司迅銷集團（Fast Retailing）近日公布上季營收，合併營收來到1.0277億日圓（約台幣2055億），合併純益為1474億日圓（約台幣295億），雙創下同期新高。英媒金融時報指出，三款UNIQLO服飾銷量在過去三個月以來，銷售量明顯進一步增加。
三款日本UNIQLO服飾受外籍遊客青睞
根據金融時報報導，外籍遊客對UNIQLO日本市場銷售額的貢獻率首度達到 10%，顯現出觀光熱潮與日圓歷史性的疲軟帶來的助益。
截至 11 月底的三個月內，赴日遊客瘋搶休閒帽T（Hoodies）、寬版曲線牛仔褲（Baggy Jeans） 以及 Heattech 發熱衣，數量有所增長，較一年前日本銷售額佔比的 8% 進一步提升。
UNIQLO的母公司、亞洲最大服裝零售商迅銷集團於週四公佈，其營收成長近 15%，達到超過 1 兆日圓，並將年度淨利潤預測上調至 4,500 億日圓。
報導提到，儘管日本首相高市早苗在國會對台灣有事發表評論，日本與觀光主要來源地中國的關係出現緊張，銷售額依然呈現成長。
UNIQLO財務長分析原因
迅銷集團財務長岡崎健（Takeshi Okazaki）坦承，關係惡化可能導致未來收入下降，但他也指出，日本和中國的銷售額目前並未下滑，甚至因今年年初天氣寒冷而有加速成長趨勢。他表示，「若觀察整體海外遊客入境旅遊，目前佔日本UNIQLO銷售額的 10%。整體而言，這部分並沒有明顯下降，事實上在 12 月份還有所成長。」
金融時報指出，匯率與免稅政策帶動買氣，由UNIQLO的業績顯示出，隨著日本成為熱門旅遊目的地，日本零售業持續受益，日圓兌美元匯率先前貶至 156 日圓，使美國遊客的購買力比五年前增加了 50%。
外籍遊客赴日本旅遊購買力強
唐吉訶德的母公司泛太平洋國際控股公司（Pan Pacific International）也同樣受益，10 月份的免稅銷售額年增 40%，首度單月突破 200 億日圓。外籍遊客目前可享有 10% 的消費稅豁免。
根據日本國家旅遊局（JNTO）數據，雖然官方統計尚未最終定案，但 2025 年造訪日本的人數有望超過 4,000 萬人，在不到十年的時間內翻了一倍。
然而，遊客消費激增也引發了日本當地居民的反彈，他們正受困於生活成本上漲、薪資增長緩慢以及日圓疲軟帶來的影響。報導提到，去年自民黨政府曾提出廢除消費稅豁免，或對離境遊客徵收離境稅的建議。
日本的旅遊熱潮正好契合了UNIQLO的全球擴張計劃。迅銷集團一直持續在美國和歐洲重要城市及中小型城市開設門市，目標是超越 Zara 母公司 Inditex，成為全球最大的服裝零售商。
