▲富邦勇士精神領袖林志傑與領航猿中鋒丁恩迪，皆因在衝突發生時「從板凳區衝入場內」，觸犯聯盟規章，雙雙被判定為「奪權犯規」驅逐出場，這也是林志傑職籃生涯罕見因衝突遭驅逐。（圖／翻攝自PLG YouTube）

P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今（11）日作客板橋體育館挑戰臺北富邦勇士，今年迎來退役年的林志傑也先發出賽，不料首節尾聲卻爆發嚴重肢體衝突。包括林志傑、丁恩迪以及勇士洋將哥倫特在內，共有3名球員遭驅逐出場，現場氣氛一度火爆。衝突發生在首節剩餘約1分鐘時，領航猿李家慷發動反快攻，富邦勇士洋將哥倫特（Corderro Bennett）為阻止進攻，使出過大動作，導致李家慷重心不穩重重撞上記錄台。此舉瞬間點燃雙方怒火，李家慷隨即起身與哥倫特對峙，場邊板凳席球員也集體衝入場內。儘管裁判與其餘隊友迅速介入拉開雙方，但混亂中兩邊球員仍出現疑似「互換拳頭」的動作。裁判隨即進入長時間錄影重審（IRS），針對場上球員及衝入場內的板凳成員進行嚴厲判罰。經過裁判組視訊回放，判定衝突主角勇士隊哥倫特因累積一個技術犯規（T）及一個違反運動精神犯規（U），直接失去本場比賽資格。此外，富邦勇士精神領袖林志傑與領航猿中鋒丁恩迪，皆因在衝突發生時「從板凳區衝入場內」，觸犯聯盟規章，雙雙被判定為「奪權犯規」驅逐出場，這也是林志傑職籃生涯罕見因衝突遭逐。其餘判罰包括領航猿李家慷、葛拉漢各領到一次技術犯規。最終雙方判罰抵銷結果如下：哥倫特（U+T）遭驅逐；板凳席一次 T（林志傑衝進場遭驅逐）。葛拉漢 T、李家慷 T；板凳席一次 T（丁恩迪衝進場遭驅逐）。板凳席技術犯規互相抵銷；李家慷與哥倫特的技術犯規互相抵銷。最終結果由勇士隊執行葛拉漢T的一次罰球；領航猿則由李家慷執行哥倫特U的兩次罰球，並保有發球兩次加控球權。