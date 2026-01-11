我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗民眾對政府不滿情緒持續升溫，示威在政府武裝安全部隊鎮壓下造成大量傷亡，美國與以色列是否出手受到關注，美國加密貨幣預測市場平台Polymarket開始將目光放在以色列是否會對伊朗政府出手，一名曾預測過以色列和美國軍事行動的神祕客近期再度下注，引發關注。根據紐約郵報報導，一個 Polymarket 帳戶在六個多月前成功押注以色列和美國的軍事行動，被認為擁有內線消息，該帳戶如今又下了一筆新的賭注，押注月底前將爆發與伊朗的戰爭。報導提到，該帳戶現已更名為 Rundeep，於 2025 年 6 月加入這個以時事為基礎的博弈網站，並且專門針對以色列和美國的軍事行動進行下注，目前已累積獲利超過 15萬4219美元（約新台幣487萬元）。其中，最大的一筆獲利發生在 6 月 13 日，也就是在帳戶建立後沒幾天，當時 Rundeep 押注以色列將對伊朗採取軍事行動，贏得了超過 12萬8700 美元。而在以色列對伊朗發動持續至去年 6 月 24 日的「12 日戰爭」之前，平台預測認為發生真正戰爭的可能性僅為 14%。根據 Polymarket 的帳戶歷史紀錄顯示，Rundeep 現在已下注總計 15萬517.18 美元，押注以色列將在 1 月 31 日之前攻擊伊朗。過去一週，攻擊發生的機率一度低至 16%，但在幾篇關於該帳戶的貼文於 X 平台瘋傳並曝光其過去下注軌跡後，機率隨之飆升，目前以色列在月底前攻擊伊朗的機率已來到 35%。該帳戶不僅曾準確押注 6 月 20 日以色列對伊朗的打擊，以及 6 月 21 日美國對伊朗發動代號為「午夜之錘」（Operation Midnight Hammer）的軍事行動，並利用顯然掌握到的這兩次軍事行動內幕消息進行了投機賭博。在社群媒體曝光該帳戶精準預測的戰果後，帳戶持有者已於上週四將使用者名稱從「RicoSauve666」更改為Rundeep。