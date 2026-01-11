金曲歌后戴佩妮（Penny）日前突發公告，
因票房不佳遺憾宣佈取消兩場中國演唱會， 讓不少期盼已久的歌迷大感惋惜與心疼。在暫緩腳步休養之際，戴佩妮宣布她和相識20年歌壇好友吳克群首度正式合作！ 兩人攜手推出的全新單曲〈念念〉，今 （11）日 正式上線。
遲來的靈魂對話！吳克群作曲、葛大為填詞、戴佩妮製作
〈念念〉這首歌集結了華語樂壇的黃金陣容。由 吳克群作曲、
葛大為填詞，並由 戴佩妮親自擔綱製作人，更邀請編曲大師Terence Teo操刀。兩人自華語樂壇最繁盛的年代相識至今，是互損的好友， 也是彼此最忠實的聽眾，卻始終未曾在音樂作品上真正交會。
這次合作被形容為一場「遲來卻剛好」的靈魂對話。戴佩妮表示：「
我已經很久沒有製作完全非自己詞曲的作品，但因為是克群， 加上他本來就是非常成熟的音樂人，特別期待會碰出什麼火花， 因此毅然決然接下挑戰。」她表示，在編曲上特別以此曲意境為重， 特意在最後一遍副歌留了「留白」，不把情緒唱滿，「 希望讓人感受到『心跳漏一拍』的畫面。想念不一定能見或說出口， 但會悄悄存在，回響在心裡。」
吳克群誤當哥哥多年 戴佩妮認證：出事第一個找他
談起兩人的私交，戴佩妮忍不住笑說這是一段「冤家路窄」的緣分。
她爆料直到前幾天聊天，吳克群才知道自己竟然比戴佩妮小一歲，「 他一直像把我當妹妹照顧！雖然我們每次見面都像冤家互嗆， 但他個性真的很好，遇到不公平的事會立刻替朋友打抱不平。」
雖常互虧，但戴佩妮也罕見感性地給予這位老友最高評價：「
如果有一天我在圈內需要幫忙，第一個會找的男性友人一定會是克群 ，可見他在我心中的份量。」
吳克群也對這位「俠女」好友讚譽有加，
他表示這場跨越20年的合作是他音樂生涯中極為珍貴的快樂體驗，「佩妮無疑是我見過最全能的創作人之一， 也是願意為朋友兩肋插刀的俠女。」 他特別欣賞佩妮在製作上的執著與完美主義，「她在製作中的『 碎碎念』，其實就是另一種形式的念念不忘，最終都會化作音符， 回響在作品之中。」
戴佩妮戲癮大發 親自出演MV
除了音樂製作，戴佩妮也親自出演〈念念〉MV。
她透露當初挑選腳本時，為了想過過戲癮， 特意選了具有情節翻轉的故事版本。 MV拍攝現場也將兩人的好交情展露無遺， 在歡笑互嗆中完成了拍攝。 戴佩妮笑稱這支MV其實距今已拍攝超過一年，「現在再看成片， 還是會忍不住想，如果能再演一次應該會更好。」
