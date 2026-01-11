金曲歌后戴佩妮（Penny）日前突發公告，因票房不佳遺憾宣佈取消兩場中國演唱會，讓不少期盼已久的歌迷大感惋惜與心疼。在暫緩腳步休養之際，戴佩妮宣布她和相識20年歌壇好友吳克群首度正式合作！兩人攜手推出的全新單曲〈念念〉，今 （11）日 正式上線。

▲戴佩妮（左）最近才剛宣布取消兩場中國演唱會，歌壇20年好友吳克群（右）找她一起合唱單曲〈念念〉，兩人親自演出ＭＶ。（圖／六度空間提供）
遲來的靈魂對話！吳克群作曲、葛大為填詞、戴佩妮製作

〈念念〉這首歌集結了華語樂壇的黃金陣容。由 吳克群作曲、葛大為填詞，並由 戴佩妮親自擔綱製作人，更邀請編曲大師Terence Teo操刀。兩人自華語樂壇最繁盛的年代相識至今，是互損的好友，也是彼此最忠實的聽眾，卻始終未曾在音樂作品上真正交會。

這次合作被形容為一場「遲來卻剛好」的靈魂對話。戴佩妮表示：「我已經很久沒有製作完全非自己詞曲的作品，但因為是克群，加上他本來就是非常成熟的音樂人，特別期待會碰出什麼火花，因此毅然決然接下挑戰。」她表示，在編曲上特別以此曲意境為重，特意在最後一遍副歌留了「留白」，不把情緒唱滿，「希望讓人感受到『心跳漏一拍』的畫面。想念不一定能見或說出口，但會悄悄存在，回響在心裡。」

吳克群誤當哥哥多年　戴佩妮認證：出事第一個找他

談起兩人的私交，戴佩妮忍不住笑說這是一段「冤家路窄」的緣分。她爆料直到前幾天聊天，吳克群才知道自己竟然比戴佩妮小一歲，「他一直像把我當妹妹照顧！雖然我們每次見面都像冤家互嗆，但他個性真的很好，遇到不公平的事會立刻替朋友打抱不平。」

雖常互虧，但戴佩妮也罕見感性地給予這位老友最高評價：「如果有一天我在圈內需要幫忙，第一個會找的男性友人一定會是克群，可見他在我心中的份量。」

吳克群也對這位「俠女」好友讚譽有加，他表示這場跨越20年的合作是他音樂生涯中極為珍貴的快樂體驗，「佩妮無疑是我見過最全能的創作人之一，也是願意為朋友兩肋插刀的俠女。」他特別欣賞佩妮在製作上的執著與完美主義，「她在製作中的『碎碎念』，其實就是另一種形式的念念不忘，最終都會化作音符，回響在作品之中。」

戴佩妮戲癮大發　親自出演MV

除了音樂製作，戴佩妮也親自出演〈念念〉MV。她透露當初挑選腳本時，為了想過過戲癮，特意選了具有情節翻轉的故事版本。MV拍攝現場也將兩人的好交情展露無遺，在歡笑互嗆中完成了拍攝。戴佩妮笑稱這支MV其實距今已拍攝超過一年，「現在再看成片，還是會忍不住想，如果能再演一次應該會更好。」


