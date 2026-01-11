我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌今（11）日臨時宣布將率團前往美國華府，將與政府部門對談包括軍購與關稅議題，隨行成員包括民眾黨候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡及國際部前主任林子宇，而黃國昌更將此行定調為「閃電、精準」，今日啟程出發預計在本週三清晨返抵國門，同日於立院召開記者會，對國人清楚說明出訪成果。黃國昌出發前接受媒體聯訪，將此行定調為「閃電、精準」，一行人今日傍晚搭機出發，預計明日清晨抵達美國華府進行一整天拜會後，隨即於當晚搭機返台，預計於本週三清晨5時返抵國門後，在當日於立法院召開記者會，對國人清楚說明出訪成果。黃國昌強調，民眾黨一向堅定支持台灣國防自主以提升國家安全，然而身為台灣主要在野黨，支持國家推動國防自主與站在人民立場理性監督之間，兩者不可偏廢，才能協助行政部門共同做出對國家最好的決策。話鋒一轉黃國昌批評，總統賴清德在去年11月，片面透過美國媒體公布1.25兆美元鉅額軍事採購預算，但內容含糊不明，民眾黨一再呼籲執政黨將「軍購特別條例」送入立法院審議，主動提供清楚且必要資訊，以使國會清楚了解國防軍購內容，可惜至今在野黨只能從美國國務院的聲明得知三千餘億元、不到1/4之項目與金額，使監督與討論工作毫無立基。黃國昌也提到，自去年四月起，國人關注的台美關稅談判始終尚未底定，對國內中小企業與產業前景造成影響難以評估，2026新春之際，台灣面對多方衝擊與挑戰、情勢混沌不明，認為「資訊不能斷鏈、政務不能停擺、監督不能停歇」，因此決定採取行動前往美國，針對國防軍購及關稅等重要議題，親自與美國政府展開直接、坦率的溝通。黃國昌說，面對不斷變化的國際局勢，民眾黨將持續站在最前線，秉持理性態度，對政策務實監督。堅信資訊的流通與公開非但不是阻力，反而有利於國家與國會乃至人民的溝通、更是提升政務效率及政府廉潔不可或缺要件，為台灣的經濟繁榮與國防安全鋪就堅實的基石。