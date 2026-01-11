我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡尚樺（如圖）主持尾牙，禮服超級有誠意。（圖／翻攝自蔡尚樺IG@gladys.tsai）

金鐘主持人蔡尚樺受邀主持知名企業萬達集團尾牙，她身穿一襲閃亮銀色戰袍登場，禮服設計超用心，側面挖空大秀雪白纖腰與S曲線，火辣指數破表。這是她第二度接下該集團的主持棒，搭檔帥哥主持人小龜（楊程鈞）一同炒熱氣氛，現場狂撒百萬紅包，讓她忍不住驚呼台下的全員E人熱情简直要掀翻台大體育館。蔡尚樺對於尾牙穿搭向來誠意十足，這次她選擇了一套銀色亮片長禮服，在燈光照射下顯得閃耀動人。最吸睛的是禮服腰間兩側的挖空設計，緊緻的螞蟻腰與白皙肌膚若隱若現，襯托出她的曼妙身材。她頂著優雅的長捲髮，搭配精緻妝容，一出場就成為全場焦點，與身穿酒紅色條紋西裝的搭檔小龜站在一起，畫面相當賞心悅目。除了造型亮眼，尾牙的抽獎環節更是重頭戲。蔡尚樺表示，整場活動的主持手卡多達100多張，其中有80張都是在抽獎，讓她笑說主持到手軟。企業主出手闊綽，「什麼6萬、8萬、10萬都是狂送」，她驚嘆表示：「一個晚上發了好幾百萬也是剛好而已。」足見現場氣氛有多嗨。蔡尚樺也特別感謝既專業又帥氣的搭檔小龜，兩人合作無間，順利完成這場大型任務。此外，當晚還邀請到才子韋禮安擔任表演嘉賓，讓身為主持人的蔡尚樺也瞬間化身小粉絲，在後台享受聽歌的時光，直呼：「每次聽韋禮安唱歌都覺得好幸福。」