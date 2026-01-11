智慧型手機用起來一下就沒電了！你是否越來越有這種感覺呢？近期國外網路公司「Elevate」最新統計數據，今年最耗電的 App 排行榜正式曝光！但這份名單中，大家熟悉的影音平台Youtube只排第三名，日常使用的社群軟體FB、IG，以及AI 工具 ChatGPT 都榜上有名，冠軍「吃電怪獸」則是大家下班必用的Netflix。
Elevate表示，該研究綜合評估多項指標，包括每款應用程式的平均螢幕使用時間、數據傳輸量、每小時耗電量，以及背景運作時間，進而估算單一應用程式在一個月內所消耗的電池電量，完整名單如下：
最新手機10大耗電App排行（Elevate統計）
1.Netflix：用戶每月平均使用約60小時，耗電量相當於完整電池容量的1500%，另有約13小時背景運作。
2.TikTok：平均每月使用33小時，月耗電量約825%，另有約10小時在背景持續運作。
3.YouTube：每月約消耗 540% 電量，每小時使用約耗電20%，並有6至7小時背景處理。
4.Threads：每月耗電約460%，背景運作時間約6.9小時。
5.Snapchat：每月耗電約320%，其中約一半來自背景運作，平均每月使用16小時。
6.CapCut：每小時耗電速度最快，約30%，平均每月使用10 小時，月耗電約300%。
7.Instagram：每月耗電約300%，背景運作時間約4.5小時，平均每月使用15小時。
8.Facebook：每月耗電約270%，背景處理時間約6小時。
9.Spotify：每小時耗電僅約5%，但每月背景運作時間高達13.5小時。
10.ChatGPT：每月耗電約200%，每小時實際使用約耗電20%。
Elevate專家建議：3招拯救你的電池壽命
看完這份名單，如果發現你的愛用 App 都在榜上，可以嘗試以下設定來延長續航力：
關閉「背景 App 整理」： 特別是針對 Snapchat、Threads、Netflix 這類背景運作時間長的 App，到設定中關閉其後台刷新功能，同時啟用省電模式以降低背景活動與通知頻率。
調整螢幕亮度與畫質： 觀看 Netflix 或 YouTube 等影音軟體時，若非必要可稍微調低亮度，或不要長時間使用最高解析度串流。
APP斷捨離：刪除高耗電但使用頻率不高的應用程式。
資料來源：Elevate
