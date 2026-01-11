我是廣告 請繼續往下閱讀

聯盟完整聲明：

勇士陳又瑋的烏龍6犯事件為記錄台失誤，將古德溫於上半場Q1的犯規記錄於陳又瑋身上，故誤認陳又瑋6犯需要下場之錯誤。

P. LEAGUE+ 桃園璞園領航猿今（11）日坐鎮主場迎戰臺北富邦勇士，雙方激戰四節，領航猿靠著關達祐與李家慷在末節的外線及時雨，終場以99：89奪下勝利。這一勝不僅讓領航猿打出開季 8 連勝，更正式超越聯盟舊有紀錄，寫下PLG史上最長開季連勝紀錄的新障礙。領航猿在首節展現強大進攻火力，盧峻翔、阿提諾與葛拉漢合力帶動35：27的領先。然而首節末段戰況突變，李家慷運球時遭到勇士洋將哥倫特（Corderro Bennett）強硬犯規，險些引爆全面衝突。裁判經回放檢視後，哥倫特因領到一次技術犯規（T）及一次違反運動精神犯規（U）被驅逐出場。混亂中，富邦勇士精神領袖「野獸」林志傑與領航猿外籍生丁恩迪，皆因從板凳席進場被裁判認定違反規章，雙雙遭奪權趕出場，讓這場破紀錄之戰在首節就充滿火藥味。勇士雖在首節痛失兩員大將，但第二節在洋將古德溫（Archie Goodwin）單節豪取 15 分的帶領下，曾一度以57：52反超比分進入下半場。下半場雙方你來我往，領航猿盧峻翔再度挺身而出縮小差距。關鍵第四節，勇士莫巴耶一度助隊超前，但領航猿關達祐展現大心臟連續飆進兩記外線，李家慷也穩定發揮單節貢獻 9 分，助隊打出 26：16 的決定性攻勢，最終順利收下破紀錄的8連勝。談到破紀錄的開季8連勝，領航猿總教練卡米諾斯表示：「當然贏球很棒，但這不是我們的最終目標。一直贏球都是好的，但我們最後還是要拿下勝利，因為有記錄不代表最後可以拿到冠軍。領航猿一哥盧峻翔也說道：「我們有10連勝的經驗也有10連敗的經驗，希望我們還可以做更好，就像教練說的我們還是想要拿冠軍。」值得一提的是，破紀錄之夜卻發生離譜插曲。勇士後衛陳又瑋原先在賽中被判定「6犯離場」，事後聯盟緊急說明，是記錄台的失誤。原屬於古德溫首節的犯規被誤記在陳又瑋身上，造成誤認其6犯需要下場的烏龍事件。