近日，知名手搖飲品牌「大茗本位製茶堂」台中一中店爆發嚴重的食品安全疑雲，一名消費者在飲用珍珠奶茶時，竟然吐出一顆疑似「蟑螂卵鞘（蟑螂蛋）」的異物。該事件在社群平台Threads上引發轟動，尤其與店員處理過程，將異物「捏爆噴汁」並辯解為「蕎麥」，讓廣大網友直呼「噁心到此生不敢喝」。
手搖飲喝到「紅褐色鋸齒異物」！大茗店員捏爆噴汁堅稱：是蕎麥
根據消費者10日在社群平台Threads抱怨，購買大茗珍珠奶茶後，喝到一半吐出一顆紅褐色、長方形且邊緣帶有鋸齒狀的異物。消費者自行上網Google搜尋後，發現異物外觀激似「蟑螂卵鞘（蟑螂蛋）」，隨即致電並回原店家反映。
然而，該門市店員現場堅稱該異物是「蕎麥」，並當場將其捏爆還噴濺出液體。消費者質疑：「蕎麥是實心的種子，捏碎應該是粉狀，怎麼會爆漿？」並表示雖然店家已完成退費、並表示能再重做商品，「但我實在不敢再喝了。」
文章一出，引起大批網友紛紛留言聲援，指出「這百分之兩萬是蟑螂蛋」、「當面捏爆就是在毀滅證據」。
總部緊急道歉！勒令台中一中店停業 黃仁勳同款名店形象受打擊
針對此事件，大茗總公司11日凌晨1點緊急發表聲明致歉。聲明中承認該門市處置失宜，與大茗一向要求顧客尊重與食品安全原則不符。宣布：「台中一中店勒令於1月11日起停業調查」，進行全區清潔消毒並配合相關單位查驗，同時全面檢視原料、儲放與作業環境。
事實上，大茗本位製茶堂源自台中，由專業茶農創立，因獨創「酪梨奶蓋」系列爆紅在全台迅速展店；去年11月更因AI教父黃仁勳朝聖台北伊通店，開喝「冬瓜玉露青一分糖微冰」而聲名大噪。如今爆發食安危機，品牌形象大受打擊。
醫師顏宗海警告：誤食恐致敗血症！觀察環境是關鍵
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，蟑螂蛋本身含有多種病原菌，如金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌、克雷伯氏菌等。一旦誤食使病菌進入人體，可能都會導致食物中毒引發「急性腸胃炎」，出現噁心、嘔吐、肚子痛、腹瀉、發燒等症狀。
顏宗海特別提醒，對於嬰幼兒、長者、癌症等重大疾病患者、抵抗力較差群族、肝硬化患者等，嚴重的食物中毒若演變為像是敗血症等重症，可能危及生命。
建議消費者，購買手搖飲料時，應先觀察店面整潔及店員是否配戴手套；若飲料在夏天的「危險溫度（7℃-60℃）」下，應於1小時內飲用完畢，以減少病菌滋生風險。
而目前大茗總部承諾全面檢討流程，「針對涉事人員進行內部調查與重新教育，避免類似情形再度發生。」試圖挽回消費者的信任。
資料來源：大茗本位製茶堂、Threads
