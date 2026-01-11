我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園璞園領航猿今（11）日以99：89擊敗臺北富邦勇士，寫下PLG聯盟紀錄的開季8連勝。然而，賽後兩隊教頭對於首節爆發的嚴重肢體衝突與「野獸」林志傑遭驅逐等事件，各自表達了鮮明立場。領航猿總教練卡米諾斯語氣強烈，直指勇士洋將哥倫特的動作「應該禁賽」；勇士主帥吳永仁則肯定林志傑衝入場內護航對士氣的正面影響。領航猿雖奪勝寫下紀錄，但總教練卡米諾斯賽後對首節哥倫特衝撞李家慷的動作極度不滿。他嚴肅表示：「哥倫特對家慷的動作非常不應該，我們認為應該要禁賽。」卡總認為，那完全不是籃球場上該有的動作，而是直接想要傷害球員，甚至導致後續裁判的尺度難以拿捏。分析比賽內容，卡總直言這場比賽發生太多事，開局雙方節奏過快且防守失序，「比賽一度打得比較髒。」他坦言球隊出現25次失誤，完全不是理想的打法，下半場是靠著防守與正常的輪替才驚險勝出，「這場球讓我們學習如何在膠著且艱難的比賽中掌控節奏，對季後賽非常有幫助。」富邦勇士雖吞下敗仗，但總教練吳永仁對球員展現的拼勁給予高度評價。針對引發大亂鬥的關鍵衝突，吳永仁解釋：「原本是想在快攻時把球停下來，只是動作過大了，加上雙方都很有血性，才造成比較激動的場面。」談到精神領袖林志傑因衝入場內遭驅逐，吳永仁認為這反倒成為球隊轉折點，「傑哥退場後，球員反而更專注，因為他們知道老大哥衝上來是為了球隊好。」不過他也理性檢討，板凳席不應讓球員有機衝上場，這部分是球隊未來需要學習與改進的地方。吳永仁指出，賽前就提醒球員領航猿防守強度極高，勇士今日在施壓上表現不俗，成功迫使對方產生25次失誤。可惜的是，由於哥倫特遭驅逐與林志傑退場，造成勇士可用之兵緊縮，「第4節關鍵時刻專注力與體力下滑，防守出現漏洞，最後細節沒做好才輸掉比賽。」這場充滿火藥味與高張力對抗的比賽，不僅寫下了聯盟連勝紀錄，也讓外界高度關注聯盟後續是否會針對教練所提到的「傷人動作」進行追加禁賽處分。