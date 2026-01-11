我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗國內示威持續升溫，民眾不滿物價高漲及經濟停滯，如今演變成對政治體制的質疑。在伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）發生譴責示威者後，開始進行大規模暴力鎮壓，各方關注美國是否出手救援，然而，伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）週日發出警告，若美國因伊朗國內持續延燒的抗議活動而對伊朗發動攻擊，美軍與以色列將成為「合法目標」。此前，美國總統川普曾對此發出威脅。對於伊朗民眾的大規模示威，川普先前表示，「推翻那個政權的熱情令人難以置信」，並警告稱如果伊朗當局殺害抗議群眾，「我們將會對他們非常嚴厲打擊，我們已經準備好這麼做」。華爾街日報更引述美國官員表示，川普政府官員已就若有必要、如何對伊朗發動攻擊進行初步磋商，討論可能鎖定的目標。根據美聯社報導，伊朗國營電視台直播了議會會議。曾競選過總統的強硬派議長卡利巴夫發表談話，讚揚警察和伊朗準軍事組織「革命衛隊」（尤其是其志願軍「巴斯基」）在抗議期間「立場堅定」。卡利巴夫也直接對以色列與美軍發出威脅，揚言「一旦伊朗遭受攻擊，該被占領的領土（指以色列）以及該地區所有的美國軍事中心、基地和艦船都將成為我們的合法目標。我們並不認為自己僅限於在行動後才做出反應，我們將根據任何客觀的威脅跡象採取行動」，此話意味著不排除先發制人攻擊美國和以色列兩國。伊朗議會的議員們則衝向講台，高喊「美國去死！」；由於伊朗境內網路中斷且電話線路被切斷，示威規模要觀察變得變得愈來愈困難。根據總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）數據，抗議死亡人數持續上升，另有 2,600 人被捕。該組織指出，「德黑蘭的抗議模式主要呈現出分散、短暫且流動的集會，這是為了應對安全部隊的嚴密部署和逐漸增加的現場壓力。有報告稱監控無人機在空中飛行，安全部隊在抗議地點周邊移動，顯示監測與安全管控仍在持續。」伊朗當局為壓制民間訊息流通，8日起採取全國性斷網及衛星訊號干擾，原先民眾透過SpaceX旗下的「星鏈」（Starlink）進行資訊傳遞，但衛星網路也遭強烈電子干擾，流量一度重挫80％；美聯社指出，從伊朗流出的影片畫面顯示，示威者聚集在德黑蘭北部的普納克區（Punak）。畫面中，當局似乎封鎖了街道，示威者揮舞著發光的手機，其他人敲擊金屬並施放煙火，亦有示威者在街上和平遊行，以及民眾在路邊鳴笛示意。而在德黑蘭東北約 725 公里的第二大城市馬什哈德（Mashhad），示威者與安全部隊發生對峙。街上可見燃燒的雜物和垃圾桶在道路上。