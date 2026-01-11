我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌今（11）日臨時宣布將率團前往美國華府，將與政府部門對談包括軍購與關稅議題；對此，民進黨立委王定宇表示，他願意相信是非常重要緊急的事情，才會在會期中飛出國，不然就是打臉自己，但對於談論關稅一事，王直言，有點很難理解。民眾黨主席黃國昌今（11）日臨時宣布將率團前往美國華府，隨行成員包括民眾黨候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡及國際部前主任林子宇，而黃國昌更將此行定調為「閃電、精準」，今日啟程出發預計在本週三清晨返抵國門，同日於立院召開記者會，對國人清楚說明出訪成果。對此，王定宇表示，他願意相信應該是非常重要非常緊急的事情，因為王國昌過去曾經公開大力噴擊立法委員在會期中出國這件事情，黃當時的論調是，「有人下禮拜要出國，會期中欸，敢上飛機你試試看」。王定宇指出，黃國昌現在臨時宣布要到美國，而現在立法院也因為黃國昌跟傅崐萁合作，藍白把會議又延長到一月底，所以現在是會期中，而這個會期是預算會期，但是國家所有的總預算都被擋在程序委員會，連審查都沒辦法審查，「所以正事不幹，會期當中卻臨時緊急要飛到美國。」王定宇續指，「那黃國昌應該是有非常重要非常緊急的事情，要不然他不會冒著被自己罵的風險去幹這個事情。」至於黃說是去美國談關稅，黃直言，有點很難理解，因為關稅是政府跟政府之間的談判，民意代表去是可以表達關心，但是絕對不是談判的主體，「你既沒辦法代表政府承諾，也沒辦法代表政府簽字。那是又要跟美國的政府哪個部門談這個關稅呢？」王定宇表示，如果真的要去美國進行政治上的拜訪的話，就了解，美國華府圈從官員、國會到智庫都想問的，就是為什麼黃國昌領導的民眾黨會配合中國國民黨主擋台灣國防的預算，主擋台灣國安相關的修法？甚至連美國願意提供給台灣第一流最好的防衛性武器都封殺。