P. LEAGUE+桃園璞園領航猿近期戰績勢不可擋，昨（10）日在移師板橋體育館的主場賽事中，以99：91擊退台鋼獵鷹，豪取開季 7 連勝，今日又對戰臺北富邦勇士拿下破紀錄的8連勝。然而，陣中洋將阿提諾（William Artino）雖繳出「雙10」亮眼數據，卻因在比賽中對裁判比出爭議性的「數錢」手勢，遭聯盟於今日正式公告裁罰新台幣1萬5仟元。該起爭議事件發生在昨日領航猿對戰獵鷹的第二節4分47秒。當時阿提諾因不滿裁判判決，情緒失控對著裁判比出帶有侮辱意味的「數錢」不友善手勢，影射裁判執法公正性。PLG聯盟今（11）日發布公告表示，經檢視比賽畫面後，認定阿提諾之舉已違反《聯盟賽事章程》第四章第25.2條：「球員應服從裁判之判決，不得對裁判或聯盟相關人員有言語辱罵，或不友善之肢體動作。」針對此侮辱裁判之行為，處以罰款新台幣1萬5仟元整，藉此重申場上紀律之重要性。阿提諾昨日在競技層面仍是球隊奪勝功臣。他全場砍下24分、13籃板的「雙十」表現，搭配本土後衛李家慷貢獻 13 分以及陳將双進帳 11 分的火力支援，領航猿在第四節頂住被追平的壓力，成功保住不敗金身，並於今日擊敗勇士後進一步將紀錄推升至開季8連勝。今日阿提諾繳出12分、8籃板的成績單。