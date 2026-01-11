我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌今（11）日臨時宣布將率團前往美國華府，將與政府部門對談包括軍購與關稅議題。對此民進黨評論時間可議、動機可疑。質疑當下國防最迫切的不就是儘速排審國防特別條例跟總預算？此外對等關稅豈是卸任的在野立委可以去接洽？奉勸黃國昌還是謹守立委本份乖乖在立院開會審預算，「不要當一個提早放飛的薪水小偷」。對於黃國昌率團訪美聲稱與美國政府會談國防與對等關稅，民進黨表示，黃國昌過去在自己的直播節目公開反對自己的立委同僚在開議期間出國，甚至語帶恐嚇說「敢給我上飛機試試看！」怎麼今天用如此突襲式的方式，在開議期間突然訪美？民進黨表示，黃國昌稱聚焦國防及關稅議題訪美，但當下國防最迫切的不就是儘速排審國防特別條例以及總預算？而對等關稅又豈是一個即將卸任的在野黨立委，可以去接洽的？最後民進黨奉勸黃國昌，不要把國家的外交當成卸任的畢業旅行，甚至是即將下台的獨腳戲。在任期最後的幾天，好好謹守立委的本份，乖乖的在立法院開會、審查預算，不要當一個提早放飛的薪水小偷，也請留意隨身物品，尤其是手機，不要又像前主席一樣，遺留在外。