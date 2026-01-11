我是廣告 請繼續往下閱讀

由於國際市場對先進半導體的強勁需求，國際貨幣基金（IMF）數據指出，台灣2025在人均國內生產毛額（GDP）表現強勁，預料將超過韓國和日本。韓國官方今日公布數據，2025年人均GDP為3萬6107美元，是三年來首度下滑，且預計將被台灣徹底超越，韓國媒體歸納出2大原因，強調比起韓國下降，應更關注台灣的成長。根據韓國媒體朝鮮日報與中央日報報導，由於經濟成長放緩以及韓圓匯率疲軟，韓國 2025 年的人均國內生產毛額（GDP）出現三年來首次下降；根據韓國企劃財政部與韓國銀行（BOK）週日發布的數據，去年人均GDP估計為3萬6107美元（新台幣114萬元），較2024年的3萬6223美元（新台幣114.4萬元）下降0.3%；與此同時，台灣則憑藉強勁的半導體出口表現，在排名上可望達成超越。自2014年韓國人均GDP突破3萬美元大關以來，12年來一直未能超過4萬美元。這與其主要競爭對手台灣形成鮮明對比。台灣在2021年人均GDP突破3萬美元，預計僅五年後，今年就能達到4萬美元。國際貨幣基金組織（IMF）預測，韓國將於2028年首次達到4萬美元。去年，台灣的人均GDP 22年來首次超過韓國。台灣去年的人均GDP估計為38,748美元。朝鮮日報歸咎韓國人均GDP長期徘徊在3萬美元左右的主因，是經濟成長緩慢。去年的經濟成長率僅1.0%，是自2020年（-0.7%）以來的五年來的最低水準。此外，韓圓貶值也對GDP的計算產生了負面影響。去年，韓圓兌美元匯率上漲了58.18韓元（4.3%），這意味著兌換成美元需要花費更多的韓圓。中央日報則提到，比起單純的排名更迭，更應關注台灣人均 GDP 的成長，是建立在堅實的經濟成長之上，台灣強勁的經濟表現很大程度上歸功於以半導體代工為首的蓬勃出口。台灣去年出口總額達 6,407 億美元，創歷史新高，較 2024 年增長 34.9%。雖然韓國去年也創下了 7,097 億美元的出口紀錄，但台灣的出口增長速度遠超韓國。台灣出口較前一年增加 1,658 億美元，而韓國僅增加 261 億美元。因此，台灣 2025 年的出口額達到韓國出口額的 90.3%，遠高於 2024 年的 69.5%。考慮到台灣的整體經濟規模僅約為韓國的一半，這一轉變尤為顯著。由於出口占 GDP 的 67.2%，台灣的中研院預計 2025 年實質 GDP 成長率將達 7.4%。在全球 AI 熱潮的推動下，今年前景依然樂觀。八大國際投行預測台灣今年平均成長率為 4%，雖較去年高峰放緩，但仍高於韓國預測的 2.0%。