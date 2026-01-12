根據中央氣象署資料，今（12）日清晨最低溫為新竹縣關西鎮7.4度，氣象署今日上午6時27分發布低溫特報，表示大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午新北至高雄、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，提醒民眾注意保暖與日夜溫差。

⚠️低溫特報
📍影響時間：12日晨至12日上午
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣。

▲今天大陸冷氣團影響，早晚偏涼，周一開始冷氣團減弱，氣溫逐日回升。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
中央氣象署表示，今日清晨大陸冷氣團影響，白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫22至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，請注意保暖。

天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。至於離島方面，澎湖多雲時晴，16至18度，金門陰時多雲，9至16度，馬祖晴時多雲，9至13度。

▲周一（1月12日）冷氣團減弱回溫，周三至周五（1月14日至1月16日）日夜溫差大，周末另一波東北季風南下。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
📌低溫特報怎麼看？

🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。

🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。

🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。

資料來源：中央氣象署

