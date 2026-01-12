氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」表示，菲律賓東方海面熱帶擾動發展，成颱機率約60%，模擬路徑預估在菲律賓東方海面迴轉，與「1月颱」未曾侵臺的氣候資料吻合；今晨最低溫為新竹關西鎮7.4度，今日冷空氣逐漸減弱，白天各地回暖，一直到週五（16日）各地大多晴朗穩定；周末東半部水氣逐日增多，有出現局部短暫雨機率。

今晨新竹關西鎮7.4度！今起回暖到周五、周末東部轉雨變濕

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中說明，今晨冷空氣「臨去秋波」，竹苗因「輻射冷卻」加成，氣溫降得比昨晨還低。截至4：52，本島縣市平地的最低氣溫依序為：新竹關西鎮7.4度，苗栗三灣鄉7.8度。各地區平地的最低氣溫約在11、12度。

▲今天大陸冷氣團影響，早晚偏涼，周一開始冷氣團減弱，氣溫逐日回升。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
吳德榮進一步說明，今晨結構鬆散的中層雲北移。最新歐洲模式模擬顯示，今日各地晴時多雲，冷空氣減弱，氣溫漸升；白天北轉舒適、南微熱，早晚偏冷。

根據最新模式模擬顯示，明（13）日至週五（16日）各地大多晴朗穩定，冷空氣續減弱，氣溫逐日回升；白天陽光下漸「暖如春」，但因「輻射冷卻」強、早晚「冷如冬」，日夜溫差很大。仍應注意穿著調整；週六、週日（17、18日）西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣逐日增多、轉有局部短暫雨的機率。

▲周一（1月12日）冷氣團減弱回溫，周三至周五（1月14日至1月16日）日夜溫差大，周末另一波東北季風南下。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
1月颱風恐生成！吳德榮：成颱機率60%、往菲律賓東方海面迴轉

根據熱帶擾動最新動態，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、成颱的機率約60%，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後還有打轉的現象。與「1月颱」未曾侵臺的氣候資料吻合，但對臺灣是否還有輕微的間接影響？模擬還在調整、應續觀察，言之過早，也是枉然。

▲最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、成颱的機率約60%，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後還有打轉的現象。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
⚠️低溫特報
📍影響時間：12日晨至12日上午
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣。

⚠️陸上強風特報
影響時間：12日晨至13日晚上
黃色燈號：新北市、桃園市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣。

▲中央氣象署今（12）日晚發布低溫特報，表示大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：氣象應用推廣基金會．老大洩天機中央氣象署

