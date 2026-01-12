我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin（上圖中、下圖右）奪下KKBOX年度10大風雲歌手，上台忘記先領獎再致詞。（圖／翻攝自Threads、中視）

金曲歌后A-Lin（黃麗玲）不僅唱功了得，幽默的臨場反應及傻大姐個性也讓她博得大眾好感，近期成為流量密碼及網路迷因哏。A-Lin一段15年前參加頒獎典禮的片段被翻出，她得獎後因為太緊張，竟然略過頒獎人黃大煒，直接走到麥克風前面說感謝詞，主持人黃子佼見狀傻眼提醒：「啊妳要不要領獎座先啊？」一名網友在Threads分享影片，A-Lin 2011年出席在新莊體育館舉辦的KKBOX風雲榜頒獎典禮，她以第四張專輯《寂寞不痛》拿下年度10大風雲歌手，只見A-Lin走上台一邊說「好開心喔」一邊搓手走向麥克風準備講感言，拿著獎座的頒獎人黃大煒站被晾在旁邊，不知該如何是好，場面有些尷尬。這時，主人人黃子佼發現情況不對，當場虧A-Lin：「啊妳要不要領獎座先啊？」A-Lin一聽才大叫一聲：「啊！對不起，太緊張了！我太緊張了！不好意思！」同時趕緊找黃大煒領獎，接著說完整段得獎感言。其實這不是A-Lin唯一一次在頒獎典禮上出糗，她2024年以金曲歌后身分受邀出席第35屆金曲獎頒獎，當時為縮短時間，A-Lin簡短打招呼，請大會直接播放入圍影片，結束後，鏡頭落在A-Lin身上，只見她優雅地開口「最佳華以」，將「華語」念成「華以」，當場跑出台灣國語。A-Lin自知口誤，摀嘴笑到不能自已，台下也笑成一片，A-Lin情緒冷靜後更正說「最佳華語專輯獎」，接著進行頒獎流程，此片段讓網友笑翻，「連笑聲都是渾厚的中低音」、「超有自信地講華椅專輯」、「不小心露出私下面貌！」