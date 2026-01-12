我是廣告 請繼續往下閱讀

NFL季後賽外卡戰今（12）日上演重頭戲，舊金山49人客場挑戰衛冕軍費城老鷹，靠著四分衛珀迪(Brock Purdy)在第四節關鍵時刻的6碼致勝傳球，以及外接手詹寧斯(Jauan Jennings)的神來一筆「奇襲戰術」傳球達陣，49人最終以23：19驚險淘汰老鷹，粉碎了費城的連霸夢。這場勝利對珀迪而言意義非凡，3年前的國聯冠軍賽，他正是在費城遭遇嚴重手肘傷勢，導致球隊慘敗。如今重返傷心地，儘管單場遭到老鷹明星角衛米歇爾(Quinyon Mitchell)兩度抄截，但他仍展現韌性傳出262碼。比賽進入決勝節，落後的老鷹僅靠著艾略特(Jake Elliott)的33碼射門取得19：17微幅領先。關鍵時刻，珀迪挺身而出，在比賽末段冷靜引導攻勢，最後在紅區找到「跑球機器」麥卡弗里(Christian McCaffrey)完成6碼逆轉達陣，鎖定勝局。諷刺的是，曾靠著特技進攻(Trick Play)贏得超級盃的老鷹，這次卻栽在同樣的戰術上。第四節初，49人外接手詹寧斯接到球後並未跑陣，而是向右移動後突然傳出一記29碼的精準長傳，助攻麥卡弗里達陣，這一記奇襲讓49人一度取得領先，也打亂了老鷹的防守節奏。反觀老鷹進攻組表現荒腔走板，曾獲超級盃MVP的赫茲(Jalen Hurts)全場僅傳出168碼與1次達陣。老鷹雖帶著13：10領先進入下半場，但第三節進攻完全當機，單節僅推進36碼，最終在赫茲最後一擊傳球失敗下黯然出局。雖然贏球晉級，但49人付出了極大代價。當家明星近端鋒基特爾(George Kittle)在上半場末段因右腳阿基里斯腱受傷被載離場，情況並不樂觀。49人本週將前往客場挑戰頭號種子、同屬國聯西區的死對頭西雅圖海鷹，若少了基特爾這名攻防核心，戰力恐大打折扣。