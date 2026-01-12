我是廣告 請繼續往下閱讀

NFL季後賽外卡戰(Wild Card)今（12）日上演激烈肉搏戰，水牛城比爾在客場挑戰傑克遜維爾美洲虎。比爾當家四分衛、同時也是聯盟新科MVP艾倫(Josh Allen)展現鋼鐵般的意志，全場遭到猛烈撞擊甚至耳朵流血仍堅持不下火線，最終靠著他在比賽最後階段的1碼致勝衝球達陣，率領比爾以27：24逆轉擊敗美洲虎。這場勝利不僅讓比爾晉級分區系列賽，更終結了球隊長達33年的「客場季後賽連敗」魔咒。這場比賽Allen簡直是用生命在打球。上半場他就兩度進入醫療帳篷，一次是被對手艾倫(Josh Hines-Allen)重壓頭部導致左耳流血；另一次則是投球後右手重擊隊友頭盔。甚至在關鍵的致勝達陣跑動中，他的左腿還呈現不自然的彎曲。儘管傷痕累累，這位身高196公分、體重108公斤的壯漢仍繳出統治級數據。全場35傳28中，推進273碼並傳出1次達陣，自己更貢獻2次地面達陣，且沒有發生任何失誤。比賽最後2分鐘，美洲虎取得領先，但Allen隨即挺身而出，先是一記36碼長傳找到庫克斯(Brandin Cooks)殺入紅區，最後再強行衝進端區完成逆轉。這一勝對比爾隊意義非凡。自從1992年美聯冠軍賽擊敗邁阿密海豚後，比爾隊在季後賽客場已經連輸8場，其中在總教練麥克德莫特(Sean McDermott)執教下更是0勝5敗(包含2017年輸給美洲虎)。Allen賽後激動表示：「就是信任場上的每個人。這是一場偉大的團隊勝利，我們只要打出自己的風格，就能找到贏球的方法。」美洲虎四分衛勞倫斯(Trevor Lawrence)此役表現不俗，傳出207碼與3次達陣，並在比賽剩4分03秒時一度助隊反超。然而，美洲虎總教練科恩(Liam Coen)的戰術調度賽後引發質疑。面對聯盟防跑能力後段班的比爾，美洲虎兩名跑衛伊田(Travis Etienne)與新秀圖騰(Bhayshul Tuten)合計14次攜球就狂奔118碼，效率極高卻未獲更多機會。此外，美洲虎踢球員李特(Cam Little)在上半場結束前錯失一記54碼射門，中斷了連續20球命中的紀錄，這3分之差最終也成為勝負分水嶺。