周一上班不憂鬱，根據星巴克官網，今（12）日起連2天「星巴克買一送一」！大杯美式咖啡優惠57.5元、雙果果汁星冰樂72.5元，《NOWNEWS今日新聞》算好8款飲料菜單價格一次看，歡慶DRIVE THRU突破50店指定品項好友分享日優惠，車道型門市消費滿額還贈送「即可拍相機」。CAMA CAFE表示，「御節咖啡重箱」春節禮盒今開賣。
星巴克：今買一送一連喝2天！大杯星冰樂72.5元 滿額送即可拍相機
星巴克歡慶DRIVE THRU車道型門市突破50店，推出「買一送一」指定品項好友分享日，今1月12日（一）至1月13日（二）連喝2天，活動期間11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。
活動品項：冷萃咖啡、美式咖啡（含特選）、黑櫻桃風味瑪奇朵（含特選）、黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冰搖果茶、經典紅茶那堤。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好8款飲料菜單價格：
冷萃咖啡一杯72.5元（原價145元）
美式咖啡（含特選）一杯57.5元（原價115元）
黑櫻桃風味瑪奇朵（含特選）一杯92.5元（原價185元）
黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤一杯90元（原價180元）
摩卡可可碎片星冰樂一杯87.5元（原價175元）
雙果果汁星冰樂一杯72.5元（原價145元）
冰搖果茶一杯65元（原價130元）
經典紅茶那堤一杯77.5元（原價130元）
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準。
SIP AND GO! 歡慶星巴克DRIVE THRU門市突破50間滿額贈活動，即日起於星巴克DRIVE THRU門市單筆消費滿2500元，即可獲得星巴克一次性即可拍相機一台（款式隨機，不累贈）。
提醒大家，贈品以門市現貨為主，不累贈，數量有限贈完為止；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、預訂與行動預點服務。
CAMA CAFE：「御節咖啡重箱」春節禮盒今開賣！
CAMA CAFE表示，春節限定禮盒推出「CAMA CAFE御節咖啡重箱」日式工藝獻禮，靈感源自日本「御節料理」重箱文化，將三款精品咖啡 x 傳統織染圖騰 x 和風小點，封藏於燙金紙漆盒設計的日式漆器風禮盒中，今起全台CAMA門市、CAMA選物所限量販售。
資料來源：星巴克、CAMA CAFE
我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克歡慶DRIVE THRU車道型門市突破50店，推出「買一送一」指定品項好友分享日，今1月12日（一）至1月13日（二）連喝2天，活動期間11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。
活動品項：冷萃咖啡、美式咖啡（含特選）、黑櫻桃風味瑪奇朵（含特選）、黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冰搖果茶、經典紅茶那堤。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好8款飲料菜單價格：
冷萃咖啡一杯72.5元（原價145元）
美式咖啡（含特選）一杯57.5元（原價115元）
黑櫻桃風味瑪奇朵（含特選）一杯92.5元（原價185元）
黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤一杯90元（原價180元）
摩卡可可碎片星冰樂一杯87.5元（原價175元）
雙果果汁星冰樂一杯72.5元（原價145元）
冰搖果茶一杯65元（原價130元）
經典紅茶那堤一杯77.5元（原價130元）
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準。
SIP AND GO! 歡慶星巴克DRIVE THRU門市突破50間滿額贈活動，即日起於星巴克DRIVE THRU門市單筆消費滿2500元，即可獲得星巴克一次性即可拍相機一台（款式隨機，不累贈）。
提醒大家，贈品以門市現貨為主，不累贈，數量有限贈完為止；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、預訂與行動預點服務。
CAMA CAFE表示，春節限定禮盒推出「CAMA CAFE御節咖啡重箱」日式工藝獻禮，靈感源自日本「御節料理」重箱文化，將三款精品咖啡 x 傳統織染圖騰 x 和風小點，封藏於燙金紙漆盒設計的日式漆器風禮盒中，今起全台CAMA門市、CAMA選物所限量販售。