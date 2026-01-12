我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方藉由熱門時事，提醒民眾注意電話詐騙。（圖／取字《TCPB 局長室》）

太子集團創始人陳志日前遭柬埔寨遣返北京接受調查，跨境賭詐與電騙產業鏈再度成為焦點。然而，如何真正阻斷「KK園區」式犯罪，外界普遍認為，光靠執法並不足夠，科技手段或許才是關鍵解方。在電話詐騙問題同樣嚴重的日本，當地電信龍頭NTT Docomo被披露已研發一套全新AI防詐系統，可透過分析通話錄音內容，自動判斷來電是否涉及特殊詐騙，並即時向用戶發出警告，目前該系統已進入內部測試階段。根據《日刊工業新聞》報導，這套系統會比對過往詐騙案例資料庫，分析詐騙話術特徵與疑似偽造的來電號碼，準確率已超過95%，NTT Docomo計畫於今年內正式投入實際應用，成為日本首批以AI主動封鎖詐騙來電的電信服務。官方數據顯示，日本「特殊詐騙」情況近年急速惡化。日本警察廳統計，去年1至11月，相關報案數量年增33.5%，達24,912宗，單月詐騙金額最高可達140億日圓。其中以冒充親屬、反覆強調「是我是我」的「オレオレ詐欺」成長最為驚人，案件數較前一年暴增逾兩倍。值得注意的是，特殊詐騙的主要受害族群為高齡者，65歲以上長者占比超過51%，成為犯罪集團鎖定的重點對象，問題嚴重程度甚至被形容為高於香港。如何在不增加使用門檻的情況下保護長者，也成為新技術設計的核心考量。事實上，亞洲各地電信商已陸續投入防詐服務，但多半仍停留在號碼辨識或過濾層級。隨著NTT Docomo導入結合大語言模型的AI系統，能即時理解通話內容並主動示警，外界關注，這是否將成為反電話詐騙的技術分水嶺，也可能為全球對抗電騙犯罪開啟全新戰場。