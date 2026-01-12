本周麥當勞買一送一全新7大優惠券放送！根據麥當勞APP，中杯飲料、金選咖啡都買一送一，免費送中薯、薯餅、玉米湯等加碼爽吃；麥當勞奶昔今（12）日起恢復供應，12家限定店再度開賣。繼光香香雞表示，1月15日全新推出「韓式風味餐」開吃韓式炸雞、魚板串及QQ球菜單一次看。

麥當勞：買一送一！中薯、薯餅免費送　7大優惠券一覽

本周最新「麥當勞買一送一」APP全球版門市限定7大優惠券，即日起至1月18日：

單點「中杯飲料買一送一」、

單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」、

單點經典滿福系列「免費送薯餅」、

單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、

單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」、

單筆消費滿100元「免費送中薯」、

買指定超值全餐「免費送4塊咖哩辣味麥克雞塊」。

▲2025麥當勞奶昔開箱試吃，香草、草莓口味「真實口感」曝光，細細冰晶咬起來是小時候的味道《NOWNEWS今日新聞》記者發現現在使用口徑更大的紙吸管，奶昔吸起來比塑膠吸管變更方便好喝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2026麥當勞奶昔今恢復供應。（圖／記者蕭涵云攝）
麥當勞奶昔今起恢復供應！12家奶昔限定店、口味、價格一覽

根據麥當勞官方LINE表示：「1月12日（一）上午10:30奶昔恢復供應」。麥當勞表示，「麥當勞奶昔」現點現做，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準；每人每筆消費限購4杯（不限口味），並限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放，銷售通路與動線依餐廳公告，或工作人員現場引導為主。

「麥當勞奶昔」口味、價格開賣資訊一覽
時間：1月12日起恢復長期供應，供應時間為上午10:30起至晚上10:00​
地點：全台12家門市餐廳試賣。
價格：單點69元。
限購：每人每筆消費限購4杯（不限口味）。
買法：限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
官網：麥當勞官網奶昔專頁點此進

麥當勞奶昔限定店12家地址一次看

台北館前：台北市中正區館前路8號

台北西湖：台北市內湖區內湖路一段283號

板橋重慶：新北市板橋區重慶路23號

中壢中央：桃園市中壢區復興路57號

竹北自強南：新竹縣竹北市自強南路19號

苗栗頭份：苗栗縣頭份市中華路1335號1樓

台中中港四：台中市西區臺灣大道二段412號

彰化金馬：彰化縣彰化市金馬路二段55號1樓

嘉義民雄：嘉義縣民雄鄉建國路一段18號

台南大學：台南市東區大學路26號

高雄五福：高雄市新興區五福二路258號

花蓮中正：花蓮縣花蓮市中正區625號

▲麥當勞奶昔搶先回歸草莓、香草口味，綿密滑順的口感好懷念。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞奶昔回歸供應草莓、香草口味，每杯69元。（圖／記者蕭涵云攝）
繼光香香雞：1/15開賣全新韓式風味餐！韓式炸雞、魚板串及QQ球菜單

跟上韓國美食熱潮！繼光香香雞表示，1月15日至2月13日全新開賣「韓式風味餐」，主打柚子醬與韓式辣醬2種風味，開吃韓式炸雞、韓式魚板串，還有起士與巧克力風味的QQ球。

繼光香香雞特別以PIZZA盒裝「韓式風味餐」特價349元（原價370元），吃得到8支韓式炸雞、2串韓式魚板（柚子醬、辣醬2選1），搭配韓式QQ球起士與巧克力口味各2顆，一口咬下會流心好誘人。

▲繼光香香雞「韓式風味餐」特價349元，1月15日開賣。（圖／繼光香香雞jgssg.com.tw）
▲繼光香香雞「韓式風味餐」特價349元，1月15日開賣。（圖／繼光香香雞jgssg.com.tw）
資料來源：麥當勞繼光香香雞

