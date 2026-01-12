本周麥當勞買一送一全新7大優惠券放送！根據麥當勞APP，中杯飲料、金選咖啡都買一送一，免費送中薯、薯餅、玉米湯等加碼爽吃；麥當勞奶昔今（12）日起恢復供應，12家限定店再度開賣。繼光香香雞表示，1月15日全新推出「韓式風味餐」開吃韓式炸雞、魚板串及QQ球菜單一次看。
麥當勞：買一送一！中薯、薯餅免費送 7大優惠券一覽
本周最新「麥當勞買一送一」APP全球版門市限定7大優惠券，即日起至1月18日：
單點「中杯飲料買一送一」、
單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」、
單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」、
單筆消費滿100元「免費送中薯」、
買指定超值全餐「免費送4塊咖哩辣味麥克雞塊」。
麥當勞奶昔今起恢復供應！12家奶昔限定店、口味、價格一覽
根據麥當勞官方LINE表示：「1月12日（一）上午10:30奶昔恢復供應」。麥當勞表示，「麥當勞奶昔」現點現做，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準；每人每筆消費限購4杯（不限口味），並限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放，銷售通路與動線依餐廳公告，或工作人員現場引導為主。
「麥當勞奶昔」口味、價格開賣資訊一覽
時間：1月12日起恢復長期供應，供應時間為上午10:30起至晚上10:00
地點：全台12家門市餐廳試賣。
價格：單點69元。
限購：每人每筆消費限購4杯（不限口味）。
買法：限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
官網：麥當勞官網奶昔專頁點此進
麥當勞奶昔限定店12家地址一次看
台北館前：台北市中正區館前路8號
台北西湖：台北市內湖區內湖路一段283號
板橋重慶：新北市板橋區重慶路23號
中壢中央：桃園市中壢區復興路57號
竹北自強南：新竹縣竹北市自強南路19號
苗栗頭份：苗栗縣頭份市中華路1335號1樓
台中中港四：台中市西區臺灣大道二段412號
彰化金馬：彰化縣彰化市金馬路二段55號1樓
嘉義民雄：嘉義縣民雄鄉建國路一段18號
台南大學：台南市東區大學路26號
高雄五福：高雄市新興區五福二路258號
花蓮中正：花蓮縣花蓮市中正區625號
繼光香香雞：1/15開賣全新韓式風味餐！韓式炸雞、魚板串及QQ球菜單
跟上韓國美食熱潮！繼光香香雞表示，1月15日至2月13日全新開賣「韓式風味餐」，主打柚子醬與韓式辣醬2種風味，開吃韓式炸雞、韓式魚板串，還有起士與巧克力風味的QQ球。
繼光香香雞特別以PIZZA盒裝「韓式風味餐」特價349元（原價370元），吃得到8支韓式炸雞、2串韓式魚板（柚子醬、辣醬2選1），搭配韓式QQ球起士與巧克力口味各2顆，一口咬下會流心好誘人。
資料來源：麥當勞、繼光香香雞
我是廣告 請繼續往下閱讀
本周最新「麥當勞買一送一」APP全球版門市限定7大優惠券，即日起至1月18日：
單點「中杯飲料買一送一」、
單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」、
單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」、
單筆消費滿100元「免費送中薯」、
買指定超值全餐「免費送4塊咖哩辣味麥克雞塊」。
根據麥當勞官方LINE表示：「1月12日（一）上午10:30奶昔恢復供應」。麥當勞表示，「麥當勞奶昔」現點現做，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準；每人每筆消費限購4杯（不限口味），並限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放，銷售通路與動線依餐廳公告，或工作人員現場引導為主。
「麥當勞奶昔」口味、價格開賣資訊一覽
時間：1月12日起恢復長期供應，供應時間為上午10:30起至晚上10:00
地點：全台12家門市餐廳試賣。
價格：單點69元。
限購：每人每筆消費限購4杯（不限口味）。
買法：限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
官網：麥當勞官網奶昔專頁點此進
麥當勞奶昔限定店12家地址一次看
台北館前：台北市中正區館前路8號
台北西湖：台北市內湖區內湖路一段283號
板橋重慶：新北市板橋區重慶路23號
中壢中央：桃園市中壢區復興路57號
竹北自強南：新竹縣竹北市自強南路19號
苗栗頭份：苗栗縣頭份市中華路1335號1樓
台中中港四：台中市西區臺灣大道二段412號
彰化金馬：彰化縣彰化市金馬路二段55號1樓
嘉義民雄：嘉義縣民雄鄉建國路一段18號
台南大學：台南市東區大學路26號
高雄五福：高雄市新興區五福二路258號
花蓮中正：花蓮縣花蓮市中正區625號
跟上韓國美食熱潮！繼光香香雞表示，1月15日至2月13日全新開賣「韓式風味餐」，主打柚子醬與韓式辣醬2種風味，開吃韓式炸雞、韓式魚板串，還有起士與巧克力風味的QQ球。
繼光香香雞特別以PIZZA盒裝「韓式風味餐」特價349元（原價370元），吃得到8支韓式炸雞、2串韓式魚板（柚子醬、辣醬2選1），搭配韓式QQ球起士與巧克力口味各2顆，一口咬下會流心好誘人。