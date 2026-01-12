我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總教練洪一中失言說出球隊補進布坎南，之後台鋼雄鷹雖然道歉，並強調會等待並尊重規章程序，但已引起富邦悍將不滿。（圖／記者林子翔攝）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

富邦悍將休賽季的補強相當積極，除了在自由球員市場簽下捕手林岱安，洋將先發輪值部份用新舊搭配，回簽表現穩定的魔力藍(Shawn Morimando)與鈴木駿輔，再以提升吃局數能力為瞄準，簽下具有亞洲職棒經驗的威戈神(Aaron Wilkerson)跟愛力戈(Erick Leal)，近期更是針對外野攻擊力不足的缺點簽下洋砲Luis Liberato。富邦悍將的準備接近完成，有意繼續回歸中職的洋投布坎南(David Buchanan)目前未獲得富邦悍將開價，也成為其他球團的瞄準目標。布坎南去年加入富邦悍將，11場出賽皆為先發並投64.2局，戰績1勝4敗、防禦率1.95。雖然帳面成績不差，不過布坎南年紀偏高，加上滾地球投手的特性並非威力型投手；另外布坎南在韓職經歷豐富，來台首季的薪水也不低，這些都讓富邦悍將新球季外籍戰力排序，將布坎南放在較後面的順位。因此即便布坎南有高意願回到富邦悍將，但仍未獲得球隊續約，想重回台灣續戰的目標下，經紀人開始考慮其他球團的發展可能。去年球季台鋼雄鷹距離季後賽幾乎僅差一步，新球季少了洋將名額優惠，又要留下洋砲魔鷹(Steven Moya)維持攻擊火力，增強先發輪值是必要措施。因此台鋼雄鷹先於自由球員市場網羅黃子鵬，又在60人保護名單外的複數球隊競爭下搶到王維中，作為補強本土先發輪值的強度；洋投先留住上季表現最穩的後勁(Bradin Hagens)、艾速特(Eric Stout)，並觀察中職其他球隊洋將續約狀況，像是之前味全龍伍鐸(Bryan Woodall)曾是台鋼雄鷹的觀察洋將之一。備用洋將考慮續約日籍左投櫻井周斗，3號洋投人選台鋼雄鷹觀察名單有熟面孔、亦有美職體系的新面孔。各隊續約不順的外籍投手，都曾聽過球界傳言是台鋼雄鷹的關注名單。但在台鋼雄鷹春訓開訓典禮，總教練洪一中失言說出球隊補進布坎南，之後台鋼雄鷹雖然道歉，並強調會等待並尊重規章程序，但已引起富邦悍將不滿，除了向聯盟抗議之外，預期將會持有布坎南的優先議約權至228之後。228條款的存廢與否或是如何修正，在領隊會議中討論多次，富邦悍將領隊陳昭如過往就曾提議調整228條款，不過有球隊未同意下所以仍維持舊規定，有些球隊則是持平看待。外界大多認為許多案例過了228之後洋將馬上簽約轉隊，讓規定淪於無意義，但亦有美職球探舉例，「國際球員簽約往往也是開市後就有許多球員跟球隊簽約，規定或許不合時宜，但球員、球隊與經紀人在各項規定下懂得如何運作，彼此也懂得風險是什麼。」現階段在有228條款的情況下，洋將經紀人、母球團與其他球團已有一些運作方式。例如樂天桃猿洋投魔神樂(Marcelo Martinez)在合約中提早優先議約權的日期，可以早一點與其他球隊正式洽談，新球季也將轉到味全龍；又或是實務上來說，經紀人會主動去接洽其他球隊，告知其新球季的規劃與預期薪資為何，而新球團在收到訊息後，有的會告知原球團狀況，有的則會放置被動回應，但都不會像這次台鋼雄鷹的狀態一樣直接公開講出未放棄228條款的洋將名字。就像有些教練雖然季末收到不續約通知，而即便其他新球團有意網羅，也已完成轉隊的新球季合約討論，新球隊大多不會在年底前官宣，因為教練的合約多是簽至年底，太早官宣可能會有合約重疊的問題，既不符合合約精神，也對原球隊不尊重，這樣的處理方式就跟洋將的228條款一樣，多數球隊都懂得如何去調整應對。228條款或許真的有改變的理由，但同時三方也有應對的方式，修正與否對洋將未來的合約討論影響或許也不大，就看各隊高層的想法如何。富邦悍將仍繼續觀察是否有適合的洋將戰力，但本季的洋將準備已相當不錯，特別是簽下去年效力韓職的外野洋砲Luis Liberato，更吸引大家目光引起許多討論。據了解，富邦悍將對於外野深度與攻擊火力認為有提升必要，去年球季結束後，就曾對引進洋砲有討論，過程中雖然有大聯盟實績的洋將曾出現在討論名單，不過守備位置並不符合需求，而Luis Liberato可守外野三個位置的能力與韓職半季10轟的成績，就剛好是富邦悍將所需要的戰力。富邦悍將去年球季的中外野，負擔最多的外野手是申皓瑋的58場、450.1局，但其過往累積大小傷勢，像是去年的左腳踝阿基里斯腱、右手擠壓不適；過去亦有手肘韌帶、骨刺等問題，逐年出賽數並不穩定。剩下的中外野候選則是去年在中外野出賽52場、守311.2局的周佳樂，攻擊火力與申皓瑋相比有一段落差。富邦悍將角落外野亦有不安定因素，王正棠去年受傷缺陣，歸隊成績不確定；陳真、孔念恩、蔡佳諺尚未完全站穩，多了外野洋砲讓陣容有不同選擇。去年富邦悍將團隊ERA+88.7、WHIP1.388為聯盟最差，本土先發投手防禦率高達5.10，整體團隊投手表現不如其他5隊。陳仕朋、江國豪新球季能否重振雄風，黃保羅、李東洺表現再更上層樓，是富邦悍將能否有洋砲使用空間的最大關鍵。但這次富邦悍將網羅Luis Liberato，是許多亞洲職棒洋將經紀人的關注焦點，有洋將經紀人說：「若Luis Liberato能跟魔鷹一樣發揮影響力，才有機會讓各隊改變思維，甚至去調整洋將規定的契機，讓中職有不同的新風貌。」