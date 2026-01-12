我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王心凌再度穿上制服跳〈愛你〉，視覺上沒有一絲違和和尷尬感。（圖／丸心妮放心飛微博）

▲王心凌長年不碰冰品，加上規律多元運動，讓她保持最佳狀態。（圖／王心凌微博）

「甜蜜教主」王心凌昨晚在上海舉辦「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」，唱到代表作〈愛你〉時以制服造型亮相，露出潔白鉛筆腿，現年43歲的她打扮成少女完全沒有違和感，粉絲訝異表示：「簡直就是制服的神」、「這狀態也太好了！」王心凌「SUGAR HIGH 2.0」巡演唱到上海站，昨晚為第三天的最終場，其中一快歌環節，她換上白襯衫、大紅條紋領帶及灰色熱褲，以學生妹造型演唱〈愛你〉、〈熱愛〉、〈SUGAR HIGH〉等歌曲。年屆不惑的王心凌保養得宜，為演藝圈著名逆齡女神，即使穿上制服、裝可愛也沒有任何尷尬感，只見她露出一雙穠纖合度的美腿，與舞者大跳排舞，畫面賞心悅目，粉絲表示：「元氣美少女，這狀態也太好了」、「妥妥的凍齡女神啊」、「再穿制服還是那般清甜！」王心凌曾經分享保養祕方，她堅持多年只喝溫開水、熱茶或熱咖啡，即使在炎熱夏季也絕不碰冰品或冷飲，認為這能避免體寒、促進代謝，讓身體維持最佳狀態，而這種簡單習慣不僅幫助王心凌保養肌膚，還讓她在舞台上展現滿滿活力。運動方面，王心凌採交錯訓練模式，結合有氧運動強化心肺功能、重訓增加肌肉量，以及皮拉提斯伸展身體，成功維持緊實體態和高代謝力。王心凌另強調睡眠要充足，建議每晚盡量睡滿8小時，提供肌膚最佳修復時間，讓氣色始終透亮。