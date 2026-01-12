我是廣告 請繼續往下閱讀

年底縣市長選戰逐漸升溫，台北市長布局成為政壇焦點，民進黨方面，目前僅壯闊台灣聯盟理事長吳怡農公開表態有意參選，但黨內對人選仍傳出不同聲音，究竟由誰出馬挑戰現任市長蔣萬安，引發外界高度關注。多次被點名可能披掛上陣的民進黨立委王世堅，近日再度明確否認參選可能，並喊出6位人選，強調他們都比自己強太多。王世堅昨（11）日南下為爭取台南市長提名的陳亭妃站台，他受訪時強調，自己將專注在立法院問政，完全沒有將台北市長選舉列入考量。王世堅直言，民進黨人才濟濟，且台北市具備條件的有很多人，應該推出「最強人選」，別等到時候選輸了，才來怪兵器不好，這樣並不公平。對於外界盛傳兼任民進黨主席的總統賴清德，可能考慮派出「院長級」人選迎戰北市，王世堅直言這樣的安排「非常適合」，但前提仍須尊重行政院長卓榮泰的個人意願，他也盛讚卓榮泰學養俱佳、才德兼備，是相當有說服力的首都市長人選。此外，王世堅也一口氣點名多位黨內戰將，包括行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜、立委莊瑞雄與吳思瑤等人，直言這些人選的條件都相當適合，「也都比我強太多」，再次劃清自己與北市長選戰的界線。