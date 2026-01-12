我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Hebe田馥甄長期失眠陷低潮。（圖／田馥甄IG@hebe_tien_0330）

Hebe（田馥甄）是女團S.H.E成員，在團體宣布單飛不解散後，她是第一個以個人歌手身分再度翻紅的成員，不過近來她卻在IG上坦言自己有失眠的困擾，引來粉絲擔心，有人在留言區敲碗她快出新專輯，她卻自嘲是高齡產婦不好生，甚至還有人擔心她會出家，不過她曾表態，「人間才是最大的修行道場。」這才讓粉絲鬆了一口氣。Hebe日前在IG寫下長文，吐露自己長期飽受失眠困擾，對人生有點哀怨，有人在留言區許願要她快點出新歌，並用生孩子形容，Hebe幽默回，「高齡產婦不好生」把大家逗樂，結果留言串越來越歪，最後許多人開始關心她的感情生活，希望她享受生活，生個真正的孩子也不錯。Hebe出道25年，是S.H.E中最早以個人名義出唱片、二度走紅的人，也因為如此，很多2000年後出生的人不知道原來田馥甄就是S.H.E的Hebe，還曾引來話題，她也是團體中唯一還單身的人，之前她到韓國白羊寺體驗寺廟生活，傳出她要出家的說法，她也曾回應，「人間才是最大的修行道場！」否認了出家的念頭。