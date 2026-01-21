我是廣告 請繼續往下閱讀

▲姜昇潤2010年透過選秀節目《Superstar K2》脫穎而出，一曲搖滾版《Instinctively》讓他迅速走紅。（圖／翻攝自IG @w_n_r00）

▲姜昇潤對創作與舞台保持敬畏之心，他曾在採訪中表示：「我最怕的不是輸或失敗，而是自己有一天停下腳步，不再想做音樂。」（圖／翻攝自IG w_n_r00）

今（21）日是韓國男團 WINNER 隊長姜昇潤（Kang Seung‑yoon）的32歲生日！姜昇潤從選秀節目爆紅出道，到如今成為實力派創作歌手兼演員，他出道超過10年，早已是許多粉絲心中的「全能才子」。但就在這個值得慶祝的日子裡，他曾坦言自己其實「最怕的，是停下腳步的那一刻」。姜昇潤1994年出生於韓國釜山，2010年透過選秀節目《Superstar K2》脫穎而出，一曲搖滾版《Instinctively》讓他迅速走紅。當年僅16歲的他，憑著獨特嗓音和穩健台風贏得觀眾喜愛，也因此被 YG娛樂簽下，進入練習生體系。除了團體活動，姜昇潤也積極展開個人創作，從早期的《It Rains》到近年個人專輯《PAGE》、《Yoon》，展現出深厚的詞曲實力。他的作品往往真誠動人，融合搖滾、抒情與流行風格，讓他贏得「創作機器」的稱號。不僅如此，他也跨足戲劇圈，出演《監獄醫生》、《Voice 4》等作品，演技自然、評價不俗，成功轉型為全方位藝人。雖然已算是資深偶像了，但姜昇潤始終對創作與舞台保持敬畏之心。他曾在採訪中表示：「我最怕的，不是輸或失敗，而是自己有一天停下腳步，不再想做音樂。」這句話讓粉絲深受感動，也展現他對藝術的熱情與堅持。如今滿32歲的他，除了感謝粉絲多年陪伴，也希望未來能帶來更多觸動人心的作品。他說：「我想成為能夠不斷成長、不讓自己後悔的姜勝允。」1月21日的壽星不只有姜昇潤，還有香港女歌手張露、香港歌手陳松伶、日本演員矢野浩二、韓國女演員曹秀香、台灣女演員鄭亞 、韓國女歌手金藝琳、香港男藝人呂爵安，粉絲們一起祝他們生日快樂吧！