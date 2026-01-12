我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大衛杜考夫尼以90年代當紅影集《X檔案》為人熟知。（圖／David Duchovny臉書）

▲趙德胤（左）2023年3月和安德林布洛迪聚餐。（圖／趙德胤 Midi Z臉書）

科幻鉅片《阿凡達：火與燼》全球票房已經突破12.3億美元（約388.8億元台幣），靠本系列翻身的男主角山姆沃辛頓（Sam Worthington）近日現蹤台北市大安區拍電影，還被目擊戴西瓜皮安全帽騎機車的畫面，相當入境隨俗，另一位重量級男星、《X檔案》大衛杜考夫尼也在同劇組。據《CTWANT》報導，山姆沃辛頓此趟台灣行是為了工作，他加入台美合製新片《美夢》（Beautiful Dreamer）劇組，本月7日，這位好萊塢票房男星現身大安區某音樂酒吧，正值寒流來襲，山姆沃辛頓只穿短袖戲服，他從下午一路拍到晚上，還被拍到戴西瓜皮安全帽、揹後背包騎機車，頗接地氣。報導指出，當天除了見到山姆沃辛頓，隔天的拍攝工作還見到另一位知名演員、經典影集《X檔案》男星大衛杜考夫尼（David Duchovny），以及多次入圍金馬獎的台灣女星吳可熙、以及金鐘視帝游安順。據了解，《美夢》2022年獲得1200萬元輔導金，為吳可熙寫的劇本，她也親自擔任女主角，導演則是吳可熙的工作拍檔趙德胤，劇情改編自台灣真實「外師分屍命案」，盛傳奧斯卡影帝安德林布洛迪也會演出本片。據美媒報導，光是上一集《阿凡達：水之道》，山姆沃辛頓即有超過1億美元（約31億元台幣）的片酬加分紅入袋，本系列的三集《阿凡達：火與燼》片酬也維持8位數美金，系列女主角柔伊莎達娜則拿1000萬美元（約3億元台幣），至於第二集才加入的奧斯卡影后凱特溫絲蕾，本集片酬約800萬美元（約2億元台幣），排名第三。