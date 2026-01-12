我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《生存王2》將於1月14日來台在花蓮取景，出席藝人包含金鐘國、金炳萬，《單身即地獄4》陸俊書、男團THE BOYZ成員金泳勳。（圖／童心娛樂）

南韓人氣歌手、綜藝咖金鐘國（又譯：金鍾國）婚後首度來台行程曝光！確定為TV朝鮮實境節目《生存王2》於14日飛抵台灣取景錄影，拍攝地點選在花蓮，同行卡司還包括金炳萬、《單身即地獄4》話題人物陸俊書，以及男團THE BOYZ成員金泳勳。這不只是《生存王2》首度來台取景，也是金鐘國升格人夫後第一次離開老婆來台灣工作。金鐘國上一次來台，是2024年帶著媽媽錄製節目《我家的熊孩子》，本月14日則是為了全新一季《生存王2》專程來台。節目延續第一季設定，以高強度、長時間的生存任務為核心，身為公認體能怪物的金鐘國，參戰本身就被視為節目的一大賣點，而第2季更直接把戰場搬到環境條件多變的花蓮，難度與規模同步升級。《生存王：部落戰爭》是TV朝鮮推出的極限生存真人實境綜藝，主打不同背景的成員分組執行高難度任務，從體力、策略到心理素質全都硬碰硬。第一季集結叢林隊、體能隊、軍人隊、國家代表隊等多支隊伍，成員包括金炳萬、秋成勳、李昇基、朴泰桓、鄭智鉉、金桐俊、金東炫、朴河宣、姜珉鎬、Amotti、鄭大世、金敏智等人，體力與意志力的極限拉鋸成為節目最大看點。第2季確定來台拍攝，花蓮的地形與多變環境，也被認為與節目精神高度契合。續集《生存王2》這次公開的來台卡司，除了有金鐘國，還包括被視為節目靈魂人物的「初代生存王」金炳萬，《單身即地獄4》播出後人氣暴漲的陸俊書，以及男團THE BOYZ成員金泳勳，橫跨生存實境、戀愛實境與偶像圈，卡司組合十足新鮮。金鐘國去年（2025）8月18日以親筆信方式對外公布結婚喜訊，並於9月5日與圈外女性舉行非公開婚宴，為了保護太太身分，賓客人數控制在100人以內，車太鉉、張赫以及《Running Man》全員都到場祝賀，婚禮由劉在錫擔任司儀。他的婚後新居價值約62億韓元（約台幣1.4億元）的高級別墅，完成既定工作後，金鐘國也低調帶著新婚妻子出國度蜜月，日前現身洛杉磯賽事時還被大螢幕捕捉到身影，如今火速回歸工作、直接飛來台灣投入《生存王2》拍攝，讓粉絲期待他的婚後的綜藝表現。