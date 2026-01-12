深受國人與外國觀光客喜愛的台灣知名地標台北101，昨（11）日購物中心運動鞋品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）爆出櫃姐歧視越南移工，Threads上網友揭露友人逛街遭女店員狠嗆「那很貴」還多次無視，引發各界關注。品牌向《NOWNEWS今日新聞》證實表示：「即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業。倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸。」324字官方回應全文曝光。
台北101鬼塚虎櫃姐爆歧視！官方證實：涉事員工停職
台北101購物中心運動鞋品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）爆出櫃姐歧視越南移工，昨日Threads上有網友揭露越南移工友人，在台北101鬼塚虎（Onitsuka Tiger）專櫃逛街，遭女店員狠嗆「那很貴」還多次無視。
根據該網友描述，友人相當有禮貌地向女店員告知想看鞋，卻遭回應「那很貴」；詢問是否有37號尺寸時，對方也冷淡回覆「我們沒有37號」後便無視不再理會。怒轟「真的覺得不可思議，2026還有這種歧視事件真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎？」引發網友關注。
對此，《NOWNEWS今日新聞》求證台灣鬼塚虎，官方證實表示，「即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業。倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸。」
Onitsuka Tiger台灣鬼塚虎致歉！324字聲明全文
Onitsuka Tiger鬼塚虎對於近期事件引發社會大眾關注與不安，謹此致上最誠摯的歉意。本品牌始終秉持專業服務精神，並堅守對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何有違此原則之行為，皆非本品牌所樂見。
針對本次事件，敝司已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業。倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸。
同時，品牌亦將全面檢視並強化內部管理機制，進一步加強員工教育訓練與服務規範宣導，以防止類似情事再次發生，確保消費者權益與品牌信譽。
Onitsuka Tiger鬼塚虎衷心感謝消費者長期以來對品牌的支持與指教，未來亦將持續精進服務品質，以實際行動回應大眾的期待與信任。
資料來源：鬼塚虎、Threads
