高麗菜價格近期崩跌，全聯、大全聯亦推出高麗菜甜甜價，單粒約1公斤只要19元，優惠只到今天（12日），但不少民眾擔憂一次買太多吃不完，就有許多內行推薦「酸高麗菜」或「台式高麗菜泡菜」等料理方式取代清炒。過去YouTuber阿慶師、美食專家張麗蓉和冠軍主廚楊勝凱皆分享酸高麗菜做法與台式高麗菜泡菜做法，不只吃起來下飯，料理方式更加多元，是消耗高麗菜的最強做法。
全聯高麗菜19元太便宜！限時只到今天快搶
高麗菜今年因氣候佳、收成好，導致價格崩盤，台南地區高麗菜產地價一度跌到每公斤僅5至6元，甚至有農民開放民眾以每顆10元自行採收。高麗菜價格大跌，全聯、大全聯也出現甜甜價，宣布將限時推出生鮮優惠，其中台灣高麗菜下殺5折，單粒約1公斤只要19元，每日限量10萬顆、每人限購3粒，優惠今天就結束。
全聯高麗菜19元怕吃不完！「大廚級」酸高麗菜、台式泡菜做法曝光
高麗菜太便宜吸引民眾瘋搶，一不小心就會買太多，就有民眾在Threads發文表示「全聯高麗菜好便宜，但買兩顆會太多，吃不完」，還有人崩潰詢問「之前買了一顆高麗菜，用了快三個禮拜 還沒吃完，想請益還可以做什麼菜」，吸引許多人推薦「酸高麗菜」或「台式高麗菜泡菜」等料理，不只能快速消耗高麗菜，還能存放許久。
📍做法1：經典台式高麗菜泡菜！爽脆關鍵在話梅
過去YouTuber「阿慶師」曾公開簡單又快速的台式泡菜做法，表示製作台式泡菜時，除了基本的調製泡菜汁（糖醋水）以外，加入「隱藏神物」紹興梅或話梅，口感會更有層次，甚至比外面賣得更好吃，一秒重現兒時阿嬤親手做的酸甜泡菜風味。
🟡「台式高麗菜泡菜」食材
◾高麗菜 半顆
◾紅蘿蔔絲 80克
◾大辣椒 1條（可不放）
◾鹽巴 2大匙（高麗菜）、1小匙（紅蘿蔔）殺青用
◾白醋 250c.c.（也可用糯米醋）
◾白砂糖 250公克
◾紹興梅 5公克（也可用話梅）
🟡「台式高麗菜泡菜」做法
◾步驟1：高麗菜去芯後剖半，一片片剝開清洗，再用手撕成約4x4公分的適口大小，加入兩大匙鹽抓醃，至菜葉呈現霧透明狀後，靜置15到20分鐘。
◾步驟2：紅蘿蔔去皮切絲，加入1小匙鹽抓醃，輕輕抓到出水後，靜置15分鐘。
◾步驟3：調製泡菜汁（糖醋水），白醋加白砂糖及紹興梅（話梅），攪拌到砂糖完全融化。
◾步驟4：殺青好的高麗菜與紅蘿蔔絲用開水清洗，擠乾水分後放入泡菜汁中拌勻。喜歡吃辣的朋友可以加辣椒切片。完成後裝進保鮮盒或保鮮袋，放進冰箱冷藏一天，隔天吃最好吃。
📍做法2：重現「黃金鴉片泡菜」！祕密武器是芝麻醬
經常擔任大型美食比賽評審的張麗蓉，在出版《快手廚娘的創業秘笈》中曾推薦「黃金鴉片泡菜」，過去她向《NOWNEWS今日新聞》傳授私房配方，這道菜是創業班的熱門商品，學員曾創下一天賣出百罐的紀錄，其最大特點在於微辣中帶著濃厚的芝麻香氣，極其下飯，最關鍵的濃郁來源則是「芝麻醬」與「紅蘿蔔絲」，將高麗菜殺青脫水後，拌入這些特調醬汁，冷藏半天即可食用。
🟡「黃金鴉片泡菜」材料
◾A：高麗菜1500g、鹽1大匙、飲用水120g
◾B：白醋240g、細砂糖100g、香油4大匙、蒜泥50g、芝麻醬4大匙、韓國辣椒粉2大匙
◾C：紅蘿蔔絲1/2條
🟡「黃金鴉片泡菜」做法
◾步驟1：高麗菜洗淨，剝成大片瀝乾，放入大塑膠袋中。
◾步驟2：將材料A中的鹽和飲用水攪拌均勻，加入高麗菜中，混合拌勻後靜置30至40分鐘，軟化高麗菜後瀝乾水分。
◾步驟3：將材料B混合拌勻，將材料C、混合好的材料B，全部加入軟化的高麗菜中，拌勻後放冰箱冷藏半天即可食用。
📍做法3：阿嬤味的「酸高麗菜」！加養樂多就能發酵
醃製酸高麗菜做法十分簡單，根據「家常菜」臉書社團分享，傳統做法是利用鹽巴搓揉殺青後自然發酵，但現在有更快速的撇步，也就是「加入養樂多」。另外，冠軍主廚楊勝凱在《聚焦2.0》節目中也公開酸高麗菜做法，只要準備高麗菜、鹽、養樂多跟水，醃製兩個禮拜就完成，且料理變化多端，不只可以炒肉片還能做成火鍋。
🟡「酸高麗菜」食材
◾高麗菜 2顆
◾鹽 10克
◾養樂多 1瓶
◾過濾水 1000ml
🟡「酸高麗菜」做法
◾步驟1：先把高麗菜洗乾淨切半，曬太陽至水分蒸發。
◾步驟2：取一合適的容器，把過濾水、鹽和養樂多混合成發酵液。
◾步驟3：將高麗菜放入含有發酵液的容器內，用重物壓住，保鮮膜封住，放置陰涼處2個禮拜即可。
資料來源：阿慶師、家常菜臉書
