前美國國防部官員胡振東（Tony Hu）接受《東南亞夯什麼》節目主持人詹凌瑀專訪，針對近期劍拔弩張的南海局勢進行深度剖析。胡振東在節目中嚴正警告，中國目前在南海採取的策略極度危險，一旦跨越「紅線」，美軍將無可避免地直接介入。胡振東向主持人詹凌瑀表示，中共目前對菲律賓採取的是標準的「切香腸」（Salami slicing）戰術，透過水砲攻擊、船隻衝撞及聲波干擾等「灰色地帶」手段，試圖在不引發全面戰爭的前提下，一步步進逼並侵蝕菲律賓的主權。然而，這種邊緣策略充滿了誤判風險。「這非常危險，因為菲律賓總統小馬可仕已經把話說得很清楚。」胡振東在《東南亞夯什麼》節目中強調，小馬可仕已公開劃下紅線：只要有任何一名菲律賓人員（無論是軍人或平民）因中國的攻擊行為而喪生，菲律賓就會正式要求啟動《美菲共同防禦條約》（MDT）。胡振東進一步分析，一旦條約被啟動，美國不僅是「可能」，而是「有義務」依約採取行動。屆時美軍將必須部署海空軍力，直接保護菲律賓的領土與領海安全。他指出，這將導致美中兩國比過去任何時刻都更接近直接軍事衝突。此外，胡振東也補充，南海區域的自由開放對日本、澳洲等印太盟友至關重要，若戰事爆發，這些國家極大機率也會加入美菲陣營，形成對抗中共的多國聯合陣線。