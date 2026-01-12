我是廣告 請繼續往下閱讀

委內瑞拉強人總統馬杜洛（Nicolás Maduro）近期遭美軍逮捕一事震驚全球，這場行動對台海局勢有何啟示？前美國國防部官員胡振東（Tony Hu）在接受《東南亞夯什麼》節目主持人詹凌瑀專訪時直言，這展示了美軍強大的情報與特種作戰能力，對中共領導人習近平而言，「絕對是一大震懾，讓他晚上睡不著覺。」胡振東在《東南亞夯什麼》節目中向主持人詹凌瑀分析，美軍此次針對馬杜洛的行動，展現了「百萬軍中取上將首級」的精準打擊能力。這向北京傳遞了一個明確訊號：美國若決心要對付某個獨裁者，具備隨時發動「斬首行動」或逮捕行動的實力與決心。胡振東認為，這種速戰速決的威懾力，會讓習近平在考慮對台動武時，必須將自身的安危納入風險評估，從而不敢輕舉妄動。除了馬杜洛事件的警示，針對解放軍近期頻繁的「聯合利劍」軍演及「封鎖台灣」論調，胡振東也在專訪中強調「封鎖即戰爭」。他指出，一旦中共實施封鎖，國際社會將視同宣戰並祭出制裁，而美軍具備如同當年「柏林空運」般的強大運補能力，絕對有辦法突破封鎖線，將物資送進台灣。然而，胡振東也語重心長地提醒，雖然美軍具備強大的外部威懾力，但台灣內部必須高度提防「第五縱隊」。他警告，中共可能會利用潛伏在台灣內部的力量，配合外部軍事行動進行破壞，甚至協助執行類似針對馬杜洛的斬首行動，這是台灣國安單位必須嚴加防範的當務之急。