▲被問到「怎麼知道是否該再結婚」，許允樂回答，關鍵不在於承諾有多長久，而是：「想不想跟眼前這個人，一起生活、一起變老。」（圖／翻攝自IG＠byleway）

▲許允樂踏入新婚生活的勇氣來自於「被好好對待過」的經驗。（圖／翻攝自IG ＠byleway）

藝人許允樂2025年與演員李玉璽再婚，成為娛樂圈矚目的再婚戀情之一。很少提及前夫張兆志的她，日前她卻在 Instagram 限時動態開放問答，大方談及再婚心境與感受，並願意再相信自己有機會和另一半一起變老。她寫下：「我依舊完整，並不懼怕。」這番話不僅引發粉絲熱烈討論，也展現出她歷經情感沉澱後的成熟與堅定。2025年，許允樂宣布與演員李玉璽再婚，消息一出立刻成為話題。儘管經歷過一段婚姻的結束，但她再次披上婚紗，眼神中仍充滿對未來的期待。她在前群中回應粉絲提問，透露踏入新婚生活的勇氣來自於第一段婚姻「在愛情子都是同一個樣子」、「適不適合結婚，就是想不想跟眼前這個人，一起生活、一起變老而已。」許允樂與張兆志於2017年結婚，婚姻維持六年後在2023年和平離婚。儘管兩人選擇分開，但她在發文中從未對過去有負面描述，這次也提到：「第一段婚姻從開始的第一天到結束的最後一天，都有被好好對待，沒有受傷。」許允樂更寫下，人生很長未來無法預測，能做的只能珍惜每一秒努力當下，「想得深就好，不需要想得太多。」除了婚姻話題外，許允樂也回應粉絲的提問先生做過最感動的事，她回答這題很難，因為生活中每天都有大大小小稱之為感動的事，包括裝好的溫水、準備好的維他命，把她煮的飯吃乾淨等，最感動的算是當她感動落淚時會柔柔她的背！