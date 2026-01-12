我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今（12）日坐鎮大通中心迎戰亞特蘭大老鷹，儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）全場狂飆31分，並在一晚寫下兩項傳奇里程碑，但勇士隊在下半場防線全面崩潰，外線手感集體打鐵，最終以111：124慘敗給老鷹。柯瑞在比賽末段被換下場後，被捕捉到在板凳席用毛巾掩面的落寞神情，引發無數球迷心疼。柯瑞此役表現依舊神勇，全場21投11中，拿到31分、5助攻、3籃板。這場比賽也讓他多了「第一後衛」與「最強父子檔」的美譽。 這場比賽是柯瑞30歲以後第176場得分「30+」，正式超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），成為NBA歷史上30歲後拿到最多次30分以上的後衛。「最強父子檔」則是柯瑞與父親戴爾柯瑞（Dell Curry）的生涯合計總得分來到3萬8896分，超越了布萊恩（Kobe Bryant）父子檔，登上歷史第二，僅次於詹姆斯父子。然而，這兩項榮譽在慘敗面前顯得有些苦澀。勇士全隊此役外線徹底啞火，三分球42投僅10中，命中率是慘不忍睹的23.8%。梅爾頓（De'Anthony Melton）5投0中，穆迪（Moses Moody）也毫無貢獻；反觀老鷹隊射手肯納德（Luke Kennard）下半場突然暴走，接連飆進三分彈，幫助老鷹在第三節打出35：25的致命攻勢，領先分差一度突破20分。此外，勇士前鋒巴特勒（Jimmy Butler）今日也繳出30分、7籃板、6助攻的亮眼數據，但數據顯示，自巴特勒加盟勇士以來，當他與柯瑞同時砍下「30+」時，勇士的戰績竟然是尷尬的0勝3敗。賽後談到球隊低迷的狀態，柯瑞無奈表示：「我感覺上下半場開局時，大家的能量不像平時那麼好。對手很有身高臂展優勢，這讓我們很多無球戰術的時機沒能對上。」對於身邊年輕球員面臨的龐大關注與壓力，他也承諾會帶領大家調整。隨著勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在第4節剩餘2分多鐘時提前換下主力宣告投降，柯瑞坐在板凳席上神色難掩落寞，甚至多次用毛巾蓋住臉。儘管柯瑞近8場場均能轟下近30分，但勇士若無法解決外線「集體斷電」與防守問題，重返巔峰之路依舊困難重重。