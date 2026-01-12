中國大陸跳水女將全紅嬋當年以招牌「水花消失術」轟動體壇，連續抱走兩屆、3面奧運金牌，成為中國奧運史上最年輕的3金得主。全紅嬋成名後一舉一動都備受討論，現年18歲的她越來越注重打扮，近來更留了一頭長髮，拍照時比出臉頰愛心，粉絲稱讚很美，「一個髮型可以改變一個人！」
全紅嬋今（12）日凌晨在微博分享近照，她穿著黑色連帽棉T，戴墨鏡與親友到農地採草莓、小番茄，心情很好的她，隨手拍了多張套用濾鏡的自拍照，可見全紅嬋中分長髮隨風飄逸、細皮嫩肉、膚色白皙，整臉充滿膠原蛋白，對鏡頭隨興擺POSE，模樣清新又可愛。
許多粉絲見到少女味十足的全紅嬋，紛紛留言：「長髮的全紅嬋好清純柔美，感覺全妹長大了」、「超喜歡這個明媚又可愛的全妹，全寶越來越漂亮了」、「短髮時是賽場上叱咤風雲的冠軍，長髮後是林加妹妹的乖乖女」、「氣質美少女」、「真的很美呀！」
休息半年在全運會奪金 全紅嬋：沒有白走的路
全紅嬋在歷經半年傷病休整和身體發育變化後，在第十五屆全運會女子跳水項目中與搭檔王偉瑩合作，在廣東隊代表隊中再度奪金，幫助隊伍奪下女子團體金牌，為她的復出之路開出漂亮「紅盤」。
在全運會結束後，全紅嬋簡短發文：「沒有白走的路，對錯都是我的腳印。」引起體育圈與粉絲議論。媒體曾經詢問全紅嬋未來是否繼續跳水訓練與競賽，她沒有給出明確答覆，只表示當下依然在調整與觀察中，讓外界對她的職業生涯走向增添關注。
資料來源：全紅嬋微博
