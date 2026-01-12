我是廣告 請繼續往下閱讀

在今（12）日舉行的美聯外卡戰，愛國者靠著令人窒息的防守，單場賞給對手6次擒殺，加上菜鳥四分衛梅伊(Drake Maye)在第四節的關鍵傳球達陣，最終以16：3輕取洛杉磯電光人，順利挺進分區系列賽。這是愛國者自2018年賽季贏得超級盃以來，睽違7年首度在季後賽贏球，正式宣告「後布雷迪時代」的重建完成。本場比賽的最大功臣無疑是防守組，他們讓電光人引以為傲的進攻火熄火，全場僅讓對手推進207碼。電光人明星四分衛赫伯特(Justin Herbert)全場遭到6次擒殺，傳球31投19中僅獲159碼，沒有任何達陣。這是他生涯第3次打進季後賽，卻慘吞3連敗(0勝3敗)，至今無法突破首輪魔咒。諷刺的是，電光人上一次在季後賽沒有達陣進帳，正好是2007年球季的美聯冠軍賽，當時的對手也是愛國者。愛國者年輕四分衛梅伊迎來生涯首場季後賽，表現雖有起伏但瑕不掩瑜，他全場29傳17中繳出268碼，並用雙腳跑出全隊最高的66碼。雖然曾發生1次被抄截與1次掉球失誤，但瑕不掩瑜。比賽關鍵發生在第四節初，當時愛國者僅以9：3領先。梅伊先是與外接手布特(Kayshon Boutte)完成16碼連線，接著靠跑衛史蒂文森(Rhamondre Stevenson)衝刺13碼殺入紅區，最後他精準地傳出一記28碼達陣球，找到近端鋒亨利(Hunter Henry)，將比分拉開至16：3。除了進攻適時發揮，愛國者踢球員伯雷加萊斯(Andy Borregales)本場貢獻3記射門，為球隊在前三節咬住並擴大領先。比賽末段，電光人試圖反撲，但赫伯特在傳球時遭到愛國者線衛查森(K’Lavon Chaisson)擒殺並掉球，斷送了追分契機。最後一波進攻，赫伯特又在第四檔遭到威廉斯(Milton Williams)擒殺，比賽就此定調。以15勝3敗結束例行賽的愛國者，下一輪將繼續坐鎮主場，對手將是週一晚間匹茲堡鋼人與休士頓德州人之戰的勝方。