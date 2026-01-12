LINE推出了防詐騙的實用新功能！台灣有超過9成民眾日常生活都仰賴通訊軟體LINE跟親友、公司同事溝通，詐騙集團自然也盯上了大量用戶，常透過LINE發送詐騙訊息或惡意網頁。近期就有網友發現，LINE竟多了「偵測可疑網站」功能，但預設狀態卻是「關閉」的，呼籲大家盡快開啟使用，多一層保障。
LINE防詐騙神功能上線！救命稻草「預設竟是關閉」
原PO在Threads上發文表示，剛剛才發現LINE全新的「救命功能」偵測可疑網站竟然預設是關閉的，忍不住提醒其他台灣網友：「大家快點打開LINE檢查！現在詐騙連結這麼多，結果這個『偵測可疑網站』的功能很多人都沒開，少這一個動作真的差很多！」
開啟「偵測可疑網站」的步驟其實很簡單：
進入LINE主頁，點選右上角的「設定」（齒輪圖示），點進「聊天」選項，往下滑找到「偵測可疑網站」並將其開啟。
實際建議：順勢將上方的「預覽網址」功能也一併打開，「偵測可疑網站」才能發揮最大效用。
《NOWNEWS》記者實際查看自己的LINE設定，發現「偵測可疑網站」選項在預設狀態下確實顯示為關閉，需手動開啟，而「預覽網址」則為啟用狀態。
LINE防詐新功能上線了！官方揭運作原理
事實上，LINE「偵測可疑網站」功能是在去年（2025年）12月12日正式上線。只要是iPhone或Android用戶，將LINE更新至15.20.0（含）以上版本，或直接更新到目前最新版本，即可使用此功能，不過該功能預設為關閉，需要用戶自行手動開啟。當功能開啟後，只要聊天室中出現被系統判定為可疑的網址，連結下方就會顯示「可疑網站警告」的提示。
LINE官方補充，「偵測可疑網站」功能的運作原理，是針對連結風險進行提醒，若出現警告資訊，不代表帳號已被入侵，而是提醒用戶避免在無意間被引導至釣魚頁面或惡意網站。未來官方將持續強化相關安全防護機制，並鼓勵用戶善用檢舉功能，讓整體防詐資料庫更完整。
此外，LINE官方也再次提醒，詐騙集團最常使用的手段，就是透過對話、釣魚網頁，甚至仿冒成LINE官方頁面，誘騙用戶填寫資料。只要看到對方要求輸入「LINE簡訊認證碼」，就要立刻提高警覺！因為LINE認證碼只有在用戶本人需要「移動帳號（換手機）」時才需要輸入。
LINE官方也示警，一旦交出LINE認證碼，等於是親手把帳號送給詐騙份子，用戶的LINE帳號會立刻被盜走，並被歹徒冒用身分去詐騙親友，不可不慎。
