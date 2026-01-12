我是廣告 請繼續往下閱讀

▲迪士尼《花木蘭》動畫中的插曲〈以妳為榮〉，意外成為尾牙神曲。（圖／摘自IMDb）

Threads原PO實測爆紅 萬人跟聽分享中獎經驗

▲有網友實測，自己播了好幾天，在尾牙抽到iPhone。（圖／官方提供）

都市傳說延燒再被挖出 更多是求好彩頭

農曆年前進入尾牙旺季，不少上班族開始期待抽獎好手氣，近期網路上卻流傳一則另類「求中獎秘訣」，有網友分享尾牙前反覆播放迪士尼動畫電影《花木蘭》插曲〈以妳為榮〉後竟真的抽中大獎，消息曝光後在社群平台迅速延燒，被封為「尾牙最強BGM」，甚至被戲稱是「老祖宗保佑」的中獎神曲，引發大批網友跟風實測。這股熱潮最早源自2025年初一名網友在Threads的分享，原PO表示自己與同事在尾牙前夕不斷循環播放〈以妳為榮〉，歌詞中：「老祖宗保佑我，為我家族爭取好光彩！」聽來格外應景，沒想到抽獎時竟真的抱回大獎，讓他忍不住笑稱是「花家黑魔法」，並感謝「列祖列宗保佑」，貼文曝光後迅速累積大量按讚與留言，掀起一波模仿潮。隨著貼文被轉傳，越來越多網友留言分享自身經驗，有人表示尾牙前一小時狂聽，結果同桌接連抽中數萬元現金，自己也抱回高額獎金；也有人說連續幾天播放，最後抽到iPhone或董事長獎，留言區中充滿「來還願」、「真的太神」、「尾牙前三天每天聽」等回應，甚至有人笑稱〈以妳為榮〉已成為「台灣人的瑪麗亞凱莉」，尾牙、春酒必播。值得一提的是，這則貼文其實是去年分享，但近期適逢尾牙季再度被網友挖出討論，讓「中獎神曲」話題重新發酵，近期也有網友重新發布影片詢問是否真有奇效，短時間內就吸引數萬人互動，有人將歌曲加入尾牙、春酒甚至喜宴抽獎的播放清單，希望替活動增添好運與氣氛，讓這首動畫插曲意外成為年度抽獎代表曲。當然，並非所有人實測都有效，也有網友坦言「整桌只有聽這首歌的人沒中」、「完全無感」，認為結果見仁見智，不過多數人仍表示，即使沒有真的中獎，至少替尾牙增添樂趣與話題，無論是否真有「神曲加持」，〈以妳為榮〉從動畫插曲搖身一變成為尾牙熱門BGM，也反映出上班族在抽獎季節，對好運與儀式感的共同期待。