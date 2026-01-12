我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安日前宣布學童營養午餐免費，讓許多縣市爭相跟進，而國民黨青年部前主任、台北市議員參選人陳冠安，近日在臉書質疑台南市「自籌財源比例下降」，引來前台南市議員呂維胤強烈反擊，痛批這根本是刻意裝傻的操作，替國民黨長期「重北輕南」的不公制度卸責，直言這是一場「剝奪者嘲笑被剝奪者」的冷血政治。呂維胤指出，陳冠安僅擷取審計資料片段，刻意忽略整體背景，試圖誤導社會大眾。他強調，近年台南市積極爭取中央建設，投入治水、防災、交通及社會福利等公共投資，整體財政規模擴大，在「分母放大」的情況下，自籌財源比例自然下降，本來就是制度與數學的必然結果。呂維胤點破，國民黨此舉的真正目的，是掩蓋財政收支劃分制度長期失衡的核心問題，他進一步說明，不論是舊版財劃法，或是藍白主導通過的新版財劃法，結構上都對南部縣市不利，問題從來不在於修法時間點，而是制度長期剝奪南部應有的資源。呂維胤續指，「營養午餐免費」政策，反而成為一面照妖鏡，凸顯財政分配的高度不合理，過去台北市年年獲得大量統籌分配款，新版財劃法更讓相關金額大幅增加463億元，總額高達1,160億元，形成「工廠在南部、污染在南部、建設成本在南部，稅收卻進台北」的荒謬結構，台北資源多到可以大灑幣，南部卻得承擔所有代價。呂維胤也質疑，國民黨一方面要求地方政府調降房屋稅，另一方面卻又拿自籌財源比例下降來攻擊地方施政，「降稅是你們要求的，比例下降又變成你們攻擊的武器？」他強調，台南是在資源有限的情況下，努力爭取更多中央建設、治水防災與公共工程，讓城市變得更好，整體財政規模變大，比例下降是數學，不是罪狀！