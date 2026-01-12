今台北101日本運動鞋品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）遭爆櫃姐疑似歧視移工，賈永婕深夜海巡Threads也承諾了解。不少人好奇，鬼塚虎紅在哪？和亞瑟士（ASICS）有什麼差別？亞瑟士靠鬼塚虎稱霸2025最強鞋王，過去5年股價暴漲超過10倍，不只利潤超過3.6億美元創歷史新高、市值更突破3兆日圓，全球瘋搶大缺貨，聲量、銷量強壓Nike、adidas。
日本運動鞋鬼塚虎（Onitsuka Tiger）紅在哪？
鬼塚虎由日本球鞋教父鬼塚喜八郎於1949年所創立，是球鞋品牌亞瑟士的前身，目前Onitsuka Tiger則屬於ASICS旗下子公司之一；直到1977年，品牌合併運動服製造商Jelenk、體育用品公司GTO，共同組成亞瑟士（ASICS）。
鬼塚虎主打抓地力極佳的薄橡膠底籃球鞋，百搭好穿的優勢使之形象水漲船高，曾在2023年強勢進軍米蘭時裝週，至今2024年、2025年、2026連續在米蘭時裝週發布最新系列。
根據海外鞋類雜誌《Hartcopy》頒布的「2024年球鞋」榜單裡，更以「Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU」神鞋奪冠。該榜單評選鬼塚虎贏過耳熟能詳的adidas、PUMA和New Balance等知名品牌；值得一提的是，過去被視為運動品牌龍頭的Nike，甚至不在榜上。
鬼塚虎和亞瑟士（ASICS）有什麼差別？
事實上，鬼塚虎與亞瑟士是同一家公司，鬼塚虎設計標榜80、90年代時尚復古與潮流，強調日本職人手工感，用色鮮豔、外型時尚俐落；而亞瑟士鞋款則專注於專業運動性能，講究科技與人體工學及舒適實用性。
2015年更成立結合兩者的ASICS Tiger，以ASICS運動科技為基礎，復刻經典並融合Onitsuka Tiger現代潮流的支線，結合兩大強者優勢。
而且亞瑟士近年也深受消費者愛戴，形象與設計都翻身獲好評，台灣過去在社群PTT、Threads等平台都有許多網友大讚「ASICS每天走兩萬步不是問題，價錢也比較親民」、「ASICS真的我的再生父母，膝蓋救星」、「穿過ASICS完全回不去」。
亞瑟士靠鬼塚虎稱霸2025最強鞋王！股價暴漲超過10倍創新高
不少人認為，亞瑟士爆紅的最大關鍵，是靠鬼塚虎逆勢崛起，過去5年股價暴漲超過10倍，2025上半年利潤超過3.6億美元創歷史新高、市值更突破3兆日圓，全球瘋搶大缺貨。
根據全球最大球鞋交易平台「StockX」2025年度趨勢報告表示，亞瑟士ASICS再度蟬聯最強鞋王寶座，銷售年增45%；而且亞瑟士2025上半年整體銷量成長高達71%，再度蟬聯銷量成長最快速的冠軍。聲量與銷量雙雙強壓Nike、adidas。
鬼塚虎聲量強壓Nike、adidas！日本買價差少一半
大家是否還記得？女星鄔瑪舒曼（Uma Thurman）在電影《追殺比爾》中，腳上那雙搶眼黃色鞋身的德訓鞋、點綴黑色經典虎抓紋的薄鞋底款，正是鬼塚虎Mexico 66標誌性設計，讓人一眼難忘；至今仍是鬼塚虎最瘋搶的鞋款。
不過時的流線型俐落設計、百搭好穿，加上日圓貶值成優勢，成為鬼塚虎擄獲許多年輕人的主因；去年搭上復古熱潮，不僅聯名義大利時尚品牌Versace、法國設計師品牌PATOU，跟上Balletcore風潮打造甜美芭蕾舞鞋型，更全新推出MEXICO 66 BOXING拳擊靴、回歸WINTER HEAVEN雪靴等備受注目的單品。
許多台灣人也喜愛趁到日本旅遊時前往門市搶貨，根據台灣鬼塚虎官網，入門基本款4180元起；有讀者分享，在日本免稅可買到約合新台幣2780元～3600元左右，價差當場少一半。
資料來源：台灣鬼塚虎Onitsuka Tiger官網、台灣亞瑟士官網、StockX《Big Facts: 2025 Trends》
