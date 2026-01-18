我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳意涵和老公曾為了一碗麵冷戰。（圖／翻攝自YouTube 一起看綜藝）

陳意涵過去曾和坤達有過一段戀情，不過後來分手收場，據悉是坤達單方面認愛，踩到陳意涵底線，後來陳意涵倒追現在的老公許富翔，兩人曾一起參加中國綜藝節目《幸福三重奏2》，節目中夫妻倆為了一碗麵吵架，許富翔直接做出翻桌的動作，陳意涵則默默在一旁等他氣消，也透露自己的感情觀，認為一方生氣時，只能慢慢讓他氣消，多說無益。陳意涵和導演許富翔2018年結婚，兩人曾一起上《幸福三重奏2》，展現了夫妻私下相處的真實面，其中一幕許富翔正在煮泡麵，因為他煮的是一包，放在一個碗裡剛剛好，但陳意涵想要分成兩碗，許富翔說，「兩個人吃一碗就好了，為什麼要分成兩碗？」陳意涵說，「因為你不喜歡分享，所以要先分清楚。」許富翔要她先吃沒關係，陳意涵又怕自己整碗吃完，許富翔說，「妳肯定吃不完的。」陳意涵不喜歡這樣來來回回，一開始就分好比較乾脆，結果最後激怒許富翔，他做了一個翻桌的動作就離開現場，還說老婆莫名其妙，留下正在分麵的陳意涵尷尬在原地。後來陳意涵跑去躺在沙發上，兩人莫名其妙開始冷戰，後來許富翔跑回餐桌吃麵，吃完之後準備出去跑步，陳意涵馬上跟上，「我陪你吧，我就跟在後面，你舒服就好，我陪你。」跑完步之後的兩人，情緒都緩和不少，陳意涵也分享了感情觀，「這是我的處理方式，冷靜下來就沒事，人都會思考，兩個人有衝突的時候，就是給彼此空間。」不僅如此，陳意涵也認為，對另一半保有崇拜感是很重要的，只要崇拜另一半，就會有愛。陳意涵曾經說過，許富翔是他倒追來的，有次兩人旅遊，陳意涵不小心把門牙撞斷，漏風的模樣反而讓許富翔誇獎她「有缺點了」好像可以接受跟她在一起，事實上，陳意涵過去曾和坤達交往，還傳出婚訊，不過2年後爆出分手。根據當時報導，分手的關鍵原因是坤達在某次公開活動中，間接影射、公開戀情，此舉直接踩到陳意涵雷區，她一氣之下便以「沒感覺了」為由甩掉男方，後來兩人連朋友也當不成，直到3年後賈靜雯和修杰楷的婚禮上，才首度同框破冰。